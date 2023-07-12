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/ волгоградская область
12 июля 2023, 10:32
Волгоградский чиновник погиб в Анапе, спасая тонувшую женщину
ПРОИСШЕСТВИЯ
07 июля 2023, 05:54
В ДТП под Волгоградом погибли три человека, включая младенца
ПРОИСШЕСТВИЯ
05 июля 2023, 06:03
В Волгоградской области подросток оказался в реанимации после укуса каракурта
ПРОИСШЕСТВИЯ
04 июля 2023, 17:31
После укуса паука-каракурта подросток из Волгограда попал в реанимацию
ПРОИСШЕСТВИЯ
21 июня 2023, 14:20
Под Волгоградом пропавшего на реке подростка выловили из воды
ПРОИСШЕСТВИЯ
16 июня 2023, 06:48
Сотрудница больницы избила неходячего дедушку в Волгоградской области
ПРОИСШЕСТВИЯ
14 июня 2023, 15:00
МВД: В Волгограде разыскивают мужчину, ранившего ножом пассажира автобуса
ПРОИСШЕСТВИЯ
06 июня 2023, 05:35
В Волгоградской области ребенок опрокинул на себя кипяток
ПРОИСШЕСТВИЯ
29 мая 2023, 23:04
В Волгоградской области три человека отравились насмерть при чистке уличного туалета
ПОЛИТИКА
25 мая 2023, 21:30
В Волгограде полицейского уволили за слив видео с порезавшим горло выпускнице
ПРОИСШЕСТВИЯ
23 мая 2023, 12:31
Попытавшийся перерезать горло однокласснице школьник объяснил свой поступок
ПРОИСШЕСТВИЯ
18 мая 2023, 15:52
Волгоградский треш-стример в прямом эфире хотел убить девушку
ПРОИСШЕСТВИЯ
17 мая 2023, 13:14
Двухлетняя девочка отравилась найденным дома ядом
ПРОИСШЕСТВИЯ
27 апреля 2023, 15:00
В Волгоградской области скончался двухлетний ребенок, который напился уксуса
ПРОИСШЕСТВИЯ
26 марта 2023, 12:58
В Волгоградской области подросток выстрелил в друга из винтовки
ПРОИСШЕСТВИЯ
14 марта 2023, 06:55
СК РФ возбудил уголовное дело против женщины, избивавшей трехлетнего ребенка
ПРОИСШЕСТВИЯ