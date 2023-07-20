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/ воронежская область
20 июля 2023, 12:59
«Лискинский стрелок» получил пожизненный срок за убийство семьи
ПРОИСШЕСТВИЯ
18 июля 2023, 08:44
В Воронежской области задержали мужчину, которого подозревают в подрыве главы Рамонского района Фролова
ПРОИСШЕСТВИЯ
14 июля 2023, 16:21
В Воронежской области обнаружены убитые мужчины в военной форме
ПРОИСШЕСТВИЯ
03 июля 2023, 11:48
Власти Воронежской области оценили ущерб за время действия режима КТО
ПОЛИТИКА
24 июня 2023, 12:08
Вооруженные силы проводят оперативно-боевые мероприятия в Воронежской области
ОБЩЕСТВО
24 июня 2023, 10:50
СМИ: вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку в Воронежской области
ПРОИСШЕСТВИЯ
24 июня 2023, 09:54
В Воронеже произошёл пожар на нефтебазе
ПРОИСШЕСТВИЯ
24 июня 2023, 07:01
В Воронежской области закрыто более 300 км трассы М-4 «Дон»
ОБЩЕСТВО
24 июня 2023, 05:34
Власти Воронежской области отменили все массовые мероприятия в регионе
ОБЩЕСТВО
24 июня 2023, 05:25
В Воронежской области могут отменить массовые мероприятия
ОБЩЕСТВО
24 июня 2023, 02:08
Правительство Воронежской области: по трассе М-4 «Дон» движется колонна военной техники
ПОЛИТИКА
21 июня 2023, 15:56
В Воронежской области подростка ударило током, когда она забрался на вагон поезда
ПРОИСШЕСТВИЯ
16 июня 2023, 14:17
Обезглавленное тело младенца найдено у мусорки в Воронежской области
ПРОИСШЕСТВИЯ
22 мая 2023, 12:25
Пенсионер изрезал друга и поджег сожительницу
ПРОИСШЕСТВИЯ
10 мая 2023, 06:37
SHOT: в Воронеже рядом с кладбищем обнаружили фрагмент ракеты
ПРОИСШЕСТВИЯ
10 мая 2023, 05:49
Baza: в Воронежской области два беспилотника атаковали военный полигон
ПРОИСШЕСТВИЯ
04 мая 2023, 06:07
ПВО сбила беспилотник в Воронежской области
ПРОИСШЕСТВИЯ
26 апреля 2023, 16:28
В Воронежской области разработчик советских истребителей не дождался скорой и умер
ПРОИСШЕСТВИЯ
20 апреля 2023, 08:48
В Воронежской области погиб подросток из-за пьяного водителя
ПРОИСШЕСТВИЯ
29 марта 2023, 13:51
В Воронежской области пропали двое подростков
ПРОИСШЕСТВИЯ
14 марта 2023, 16:06
В Воронежской области раздают повестки
ОБЩЕСТВО
06 марта 2023, 10:27
Вертолет совершил аварийную посадку в Воронежской области
ПРОИСШЕСТВИЯ