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/ вторсырьё
29 июня 2023, 14:52
Химки вошли в число лучших муниципалитетов по сбору вторсырья
ОБЩЕСТВО
12 мая 2023, 19:47
В Подмосковье получили вторую жизнь 10 млн тонн вторсырья
ОБЩЕСТВО
11 апреля 2023, 16:37
Подмосковье возглавило топ-5 регионов ЦФО по продаже вторсырья
ОБЩЕСТВО