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/ вьетнам
14 июля 2023, 18:51
Вьетнам хочет возобновить импорт пшеницы из России
ЭКОНОМИКА
06 июля 2023, 09:43
Шойгу заявил о необходимости наращивания межведомственных контактов с Вьетнамом
ПОЛИТИКА
29 июня 2023, 15:28
Дворцовый мост разведут под вьетнамскую музыку в ночь на 30 июня
КУЛЬТУРА
21 мая 2023, 16:05
Медведев прибыл с официальным визитом во Вьетнам
ПОЛИТИКА
17 апреля 2023, 07:23
Черви поселились в мозге женщины из-за её любимого блюда
ЗДОРОВЬЕ
04 апреля 2023, 08:36
Россия и Вьетнам работают над упрощением визового режима
ТУРИЗМ