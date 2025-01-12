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Новости по тэгу гренландия
12 января 2025, 01:15
Tagesspiegel: удар США по Гренландии приведет к концу НАТО
ПОЛИТИКА
11 января 2025, 07:14
Премьер Гренландии заявил о нежелании граждан быть датчанами или американцами
ПОЛИТИКА
09 января 2025, 10:46
Советники Трампа предупредили Данию о серьёзности намерений по Гренландии
ПОЛИТИКА