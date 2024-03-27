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27 марта 2024, 20:41
Глава ГУР Буданов назвал Telegram угрозой Украине
ПОЛИТИКА
24 июля 2023, 11:48
Украина признала ответственность за атаку БПЛА на Москву
ПРОИСШЕСТВИЯ
15 июня 2023, 15:49
Информация об эвакуации главы ГУР Украины Буданова появилась на портале Flightradar
СПЕЦОПЕРАЦИЯ НА УКРАИНЕ
09 июня 2023, 07:41
ГУР Украины пригрозил захватить Крым
ПОЛИТИКА
05 июня 2023, 15:00
В ГУР Украины отказались комментировать применение бельгийского оружия ДРГ ВСУ
СПЕЦОПЕРАЦИЯ НА УКРАИНЕ
17 мая 2023, 08:07
Буданов попытался оправдаться за убийство россиян Киевом
ПОЛИТИКА
08 мая 2023, 06:01
Интернет-пользователи сравнили Буданова с Гитлером
ПОЛИТИКА