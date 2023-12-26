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/ давление
26 декабря 2023, 05:23
Синоптик рассказал о погоде в новогоднюю ночь
ОБЩЕСТВО
25 декабря 2023, 04:52
Москвичам рассказали о погоде в канун Нового года
ОБЩЕСТВО
23 декабря 2023, 20:14
В Москве наблюдается рекордно низкое атмосферное давление
ОБЩЕСТВО
25 сентября 2023, 12:47
Необычное тепло и дефицит дождя: синоптик рассказал о погоде в Москве и Подмосковье
ОБЩЕСТВО
16 сентября 2023, 07:41
Синоптики рассказали о похолодании в Москве
ОБЩЕСТВО
08 августа 2023, 09:06
До 25% месячной нормы осадков выпадет в Москве в предстоящую неделю
ОБЩЕСТВО
07 августа 2023, 16:02
Метеоролог Позднякова: Жара в России продлится недолго
ОБЩЕСТВО
06 августа 2023, 08:47
Синоптик Шувалов предсказал грозовые ливни в Москве на следующей неделе
ОБЩЕСТВО
29 июля 2023, 07:27
Синоптик Леус рассказал о погоде в субботу
ОБЩЕСТВО
16 июля 2023, 15:52
Эндокринолог Гуреева перечислила основные признаки гормонального дисбаланса
ЗДОРОВЬЕ
12 июня 2023, 20:30
Диетолог Гинзбург объяснил, как избежать скачков давления летом
ЗДОРОВЬЕ
03 марта 2023, 16:15
В Гидрометцентре предупредили жителей Москвы о резком понижении атмосферного давления
ОБЩЕСТВО
16 февраля 2023, 10:21
Врач Тяжельников рассказал, как питаться в период высокого атмосферного давления
ЗДОРОВЬЕ
03 февраля 2023, 12:08
Синоптик Ильин предрёк Москве рост атмосферного давления в выходные
ОБЩЕСТВО
03 октября 2022, 08:46
Резкое падение атмосферного давления ожидается на этой неделе в Московском регионе
ОБЩЕСТВО
08 августа 2022, 08:02
Кардиолог рассказала, как бороться с перепадами давления
ОБЩЕСТВО
21 июля 2022, 14:27
Метеоролог предупредил астматиков о повышении давления в Москве
ОБЩЕСТВО
12 марта 2022, 12:34
Москвичей предупредили о рекордном росте атмосферного давления
ОБЩЕСТВО
22 января 2022, 07:16
В столичном регионе резко повысится атмосферное давление
ОБЩЕСТВО
14 января 2022, 17:50
Что делать при падении давления. Врач поделилась правилами для метеозависимых
ЗДОРОВЬЕ
14 января 2022, 12:30
В Москве зафиксировано рекордно низкое атмосферное давление
ОБЩЕСТВО
11 января 2022, 15:59
Кардиолог объяснил, почему не стоит бояться резких скачков атмосферного давления
ОБЩЕСТВО
20 ноября 2021, 09:59
В столице зафиксировано рекордно низкое атмосферное давление
ОБЩЕСТВО
18 ноября 2021, 05:48
Падение давления в «барическую пропасть» пообещали москвичам
ОБЩЕСТВО
08 октября 2021, 13:06
Новый рекорд атмосферного давления установлен в Москве
ОБЩЕСТВО
06 октября 2021, 05:17
Атмосферное давление в Москве пятый день подряд бьёт рекорды
ОБЩЕСТВО
03 октября 2021, 11:31
Москва установила рекорд по атмосферному давлению в октябре
ОБЩЕСТВО
09 июля 2021, 08:20
В Москве зафиксировали рекордно высокое атмосферное давление
ОБЩЕСТВО
11 июня 2020, 13:26
Сильные ливни накроют столичный регион ближайшей ночью
ОБЩЕСТВО
27 апреля 2020, 10:40
Московский регион «зальёт» на этой неделе
ОБЩЕСТВО
16 апреля 2020, 07:50
Москвичей в четверг ожидает «дно барической воронки»
ОБЩЕСТВО