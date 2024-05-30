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/ денис мордвинцев
30 мая 2024, 19:47
Объём отгрузки предприятий Можайска с 2021 года удвоился
ЭКОНОМИКА
30 мая 2024, 19:35
В Можайском округе планируют догазифицировать 18 населённых пунктов
ОБЩЕСТВО
30 мая 2024, 18:54
Парк «Ривьера» в Можайске развивают с учётом пожеланий жителей
ОБЩЕСТВО
30 мая 2024, 18:37
В Можайском городском округе отремонтируют более 65 км дорог
ОБЩЕСТВО
30 мая 2024, 18:24
Открытие ФОКа «Арсенал» в Можайске запланировано на это лето
СПОРТ
30 мая 2024, 18:11
Можайскую больницу ждёт капитальный ремонт
ЗДОРОВЬЕ
30 мая 2024, 17:54
Квартиры в Можайске получит 61 семья переселенцев из аварийного жилья
ОБЩЕСТВО