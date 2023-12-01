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/ диверсанты
01 декабря 2023, 09:22
CNN: СБУ устроили диверсию в железнодорожном тоннеле в Бурятии
ПРОИСШЕСТВИЯ
28 ноября 2023, 09:04
Силовики в Татарстане предотвратили серию терактов и диверсий
ПРОИСШЕСТВИЯ
14 ноября 2023, 10:36
В Москве арестовали обвиняемых в подготовке диверсии в воинской части
ПРОИСШЕСТВИЯ
13 ноября 2023, 16:46
ФСБ сорвала план двух диверсантов сжечь автотехнику в подмосковной воинской части
ПРОИСШЕСТВИЯ
13 ноября 2023, 13:39
Песков: В расследовании диверсии на «Северных потоках» все чаще виден след Киева
ПОЛИТИКА
12 июля 2023, 21:37
Рогов: ФСБ задержала украинских диверсантов при попытке подрыва ЗАЭС
ПОЛИТИКА
05 июля 2023, 21:54
В Запорожской области выявлены и нейтрализованы три группы украинских диверсантов
СПЕЦОПЕРАЦИЯ НА УКРАИНЕ
27 июня 2023, 13:16
На границе с Белгородской областью уничтожены диверсанты
СПЕЦОПЕРАЦИЯ НА УКРАИНЕ
23 июня 2023, 08:18
Диверсанты пытались поджечь релейные шкафы на станции «Владыкино» в Москве
ПРОИСШЕСТВИЯ
19 июня 2023, 02:17
The Sunday Times: Польша готовит «белорусских боевиков» для свержения Лукашенко
ПОЛИТИКА
24 мая 2023, 21:47
Киев заявил, что не знает, где ДРГ взяла оружие для нападения на Белгородскую область
СПЕЦОПЕРАЦИЯ НА УКРАИНЕ
23 мая 2023, 22:55
Белгородский губернатор призвал охотников не вступать в бой с диверсантами
СПЕЦОПЕРАЦИЯ НА УКРАИНЕ
23 мая 2023, 14:51
В Белгородской области отменили правовой режим КТО
СПЕЦОПЕРАЦИЯ НА УКРАИНЕ
22 мая 2023, 16:03
Shot: в Белгородской области ликвидированы 39 диверсантов
СПЕЦОПЕРАЦИЯ НА УКРАИНЕ
22 мая 2023, 14:14
Губернатор Гладков заявил о заходе ДРГ на территорию Белгородской области
СПЕЦОПЕРАЦИЯ НА УКРАИНЕ
20 мая 2023, 09:06
Украинские диверсанты попытались прорваться в Белгородскую область
СПЕЦОПЕРАЦИЯ НА УКРАИНЕ
18 мая 2023, 09:21
SHOT : 20 диверсантов попытались прорваться на территорию Белгородской области
ПРОИСШЕСТВИЯ
12 мая 2023, 07:04
У железной дороги в Крыму обнаружили засаду диверсантов
ПРОИСШЕСТВИЯ
11 мая 2023, 12:53
Четыре бронепоезда ВС РФ успешно отразили все атаки украинских диверсантов
СПЕЦОПЕРАЦИЯ НА УКРАИНЕ
09 мая 2023, 02:25
Российские военные пресекли высадку диверсантов ВСУ на левобережье Днепра в Херсонской области
СПЕЦОПЕРАЦИЯ НА УКРАИНЕ
08 мая 2023, 07:29
В Челябинской области задержана ДРГ после попытки диверсии на ж/д перегоне
ПРОИСШЕСТВИЯ
06 мая 2023, 08:10
SHOT: в Белгородскую область пытались проникнуть диверсанты
СПЕЦОПЕРАЦИЯ НА УКРАИНЕ
06 мая 2023, 02:16
Стало известно о попытке прорыва диверсантов на пикапах на территорию России
СПЕЦОПЕРАЦИЯ НА УКРАИНЕ
05 мая 2023, 11:28
В Запорожье предотвратили теракт против руководителя ЗАЭС
ПРОИСШЕСТВИЯ
25 апреля 2023, 06:51
Диверсанты в Подмосковье подожгли оборудование на ж/д путях
ПРОИСШЕСТВИЯ
24 апреля 2023, 05:47
Диверсанты подожгли ж/д оборудование в Новосибирске
ПРОИСШЕСТВИЯ
05 апреля 2023, 05:33
В Ульяновской области диверсант случайно атаковал отдел СК вместо военкомата
ПРОИСШЕСТВИЯ
29 марта 2023, 08:27
МИД РФ: В Белоруссию могут быть переброшены украинские диверсанты
ПОЛИТИКА
16 марта 2023, 19:14
Информация об автомобиле с вооруженными мужчинами в Курской области оказалась местью
ПРОИСШЕСТВИЯ
16 марта 2023, 10:57
Орловский губернатор опроверг сообщения о диверсантах в регионе
ПРОИСШЕСТВИЯ
04 марта 2023, 11:03
SHOT: В Ленобласти диверсанты заставляли местного жителя взорвать ж/д пути
ПРОИСШЕСТВИЯ
02 марта 2023, 13:28
Кадыров предложил разобраться с ДРГ ВСУ «по-чеченски»
ПОЛИТИКА