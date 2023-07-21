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/ игорь коханый
21 июля 2023, 13:33
В Подмосковье в этом году создадут семь скейт-площадок за 80 млн рублей
ОБЩЕСТВО
04 мая 2023, 10:13
На обустройство веломаршрутов в Подмосковье выделили 174 млн рублей
ОБЩЕСТВО
28 апреля 2023, 14:28
Льготами по соцгазификации за год смогут воспользоваться 900 подмосковных семей
ОБЩЕСТВО