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/ ингушетия
23 июня 2023, 15:25
В Ингушетии объявили три выходных дня
ОБЩЕСТВО
08 июня 2023, 07:56
В Ингушетии неизвестные подкинули коробку с младенцем на крыльцо дома
ПРОИСШЕСТВИЯ
17 мая 2023, 06:12
В Ингушетии скончалась четырехлетняя девочка, в ее смерти обвиняют родную мать
ПРОИСШЕСТВИЯ
16 мая 2023, 07:30
SHOT: Россиянка продала своего ребенка за 400 тысяч рублей
ПРОИСШЕСТВИЯ
14 мая 2023, 22:48
В Ингушетии из-за взрыва газа в частном доме пострадал ребенок
ПРОИСШЕСТВИЯ
30 апреля 2023, 16:19
Мать и бабушку из Ингушетии подозревают в издевательствах над ребенком
ПРОИСШЕСТВИЯ
27 апреля 2023, 15:37
Школьницу с пулей в печени доставили в больницу Москвы
ПРОИСШЕСТВИЯ
26 апреля 2023, 07:33
Подростки устроили массовую драку и избили сотрудников полиции в Ингушетии
ПРОИСШЕСТВИЯ
15 апреля 2023, 10:24
Четверых вооружённых бандитов нейтрализовали в Ингушетии
ПРОИСШЕСТВИЯ
06 апреля 2023, 06:55
Число пострадавших в результате боестолкновения в Ингушетии выросло до 8
ПРОИСШЕСТВИЯ
06 апреля 2023, 05:13
Трое полицейских погибли в перестрелке в Ингушетии
ПРОИСШЕСТВИЯ
06 апреля 2023, 04:58
Найдено тело одного из предполагаемых участников нападения на ДПС в Ингушетии
ПРОИСШЕСТВИЯ
06 апреля 2023, 04:18
Появились кадры с места перестрелки спецназа и террористов в Ингушетии
ПРОИСШЕСТВИЯ
05 апреля 2023, 22:35
В Ингушетии идет боестолкновение в зоне КТО
ПРОИСШЕСТВИЯ
03 апреля 2023, 18:03
Режим контртеррористической операции введен в районе Ингушетии
ОБЩЕСТВО
23 марта 2023, 09:54
В Ингушетии нашли пропавших мужчин, которых подозревали в подготовке теракта
ПРОИСШЕСТВИЯ
23 марта 2023, 00:51
В Ингушетии продавщица вычислила вычислила студентов, готовивших теракт
ПРОИСШЕСТВИЯ
18 марта 2023, 09:33
В Ингушетии мужчину расстреляли из автомата возле его дома
ПРОИСШЕСТВИЯ