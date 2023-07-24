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/ иноагенты
24 июля 2023, 13:30
Путин подписал закон о штрафах за невыполнение предписаний Минюста РФ
ПОЛИТИКА
23 июня 2023, 18:14
Доцента МГУ Михаила Лобанова внесли в реестр иноагентов
ОБЩЕСТВО
15 июня 2023, 12:10
Объем штрафов российских иноагентов вырос в 60 раз
ОБЩЕСТВО
29 мая 2023, 14:52
Минюст внесло Greenpeace в перечень нежелательных организаций
ОБЩЕСТВО
24 мая 2023, 15:09
Уехавших из страны иноагентов и звезд требуют лишить всех выплат на территории России
ОБЩЕСТВО
01 апреля 2023, 08:51
Максим Покровский* считает хайпом внесение его имени в список иноагентов
ОБЩЕСТВО
15 марта 2023, 12:07
Депутат Соловьёв объяснил запрет на выступление артистов-иноагентов на «СтудВесне»
ОБЩЕСТВО
10 марта 2023, 18:08
Минюст внес в реестр иноагентов пять человек и два фонда
ОБЩЕСТВО
08 марта 2023, 08:00
Захарова прокомментировала слова Борреля о законе об иноагентах в Грузии
ПОЛИТИКА