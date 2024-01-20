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/ йемен
20 января 2024, 01:41
США нанесли удар по противокорабельным ракетам йеменских хуситов
ПРОИСШЕСТВИЯ
19 января 2024, 20:11
США и Британия вновь нанесли удары по Йемену
ПОЛИТИКА
17 января 2024, 01:38
США собираются вернуть хуситов в список террористических организаций
ПОЛИТИКА
16 января 2024, 16:09
США и Великобритания нанесли новые удары по Йемену
ПОЛИТИКА
15 января 2024, 18:13
Принадлежащее США судно поразили близ берегов Йемена
ПРОИСШЕСТВИЯ
13 января 2024, 07:00
Пентагон официально подтвердил нанесение нового удара по Йемену
ПОЛИТИКА
13 января 2024, 04:12
РИА Новости: Британия и США нанесли новый авиаудар по столице Йемена
ПОЛИТИКА
13 января 2024, 02:36
Небензя: Атака на Йемен — это вооружённая агрессия против другого государства
ОБЩЕСТВО
12 января 2024, 18:57
Журналист Хинкл назвал выходом за рамки допустимого удары США по Йемену
ПОЛИТИКА
12 января 2024, 15:26
В Словакии предложили запретить бургеры из-за ударов США по Йемену
ПОЛИТИКА
12 января 2024, 13:18
Песков: Россия осуждает удары США по Йемену
ПОЛИТИКА
08 мая 2023, 21:34
Южный Йемен заявил о создании независимого государства
ПОЛИТИКА