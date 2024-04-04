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/ йенс столтенберг
04 апреля 2024, 00:44
МИД Нидерландов прокомментировал создание фонда НАТО для Украины
ПОЛИТИКА
03 апреля 2024, 20:28
Украину не получится принять в НАТО по схеме вступления в ЕС — Столтенберг
ПОЛИТИКА
11 июля 2023, 16:13
Столтенберг: Украина не попадет в НАТО, если проиграет России
ПОЛИТИКА
10 июля 2023, 20:12
Столтенберг: Эрдоган пообещал как можно скорее передать в турецкий парламент заявку о вступлении Швеции в НАТО
ПОЛИТИКА