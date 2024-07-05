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/ калуга
05 июля 2024, 12:01
В Калуге проведут Всероссийский съезд наставничества
ОБЩЕСТВО
04 июля 2023, 10:08
В Калуге разыскивают троих детей, которые сбежали из детского сада
ПРОИСШЕСТВИЯ
18 мая 2023, 13:27
Порядка 30 кг взрывчатки нёс беспилотник «Стриж», сбитый ПВО в лесу под Калугой
ПРОИСШЕСТВИЯ