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/ кения
14 мая 2023, 06:57
В Кении погибли более 200 членов секты, заморив себя голодом
ПРОИСШЕСТВИЯ
24 апреля 2023, 01:19
В Кении барменша четыре месяца насиловала 16-летнего подростка
ПРОИСШЕСТВИЯ
23 апреля 2023, 20:32
В Кении 47 последователей религиозного культа погибли от голода
ПРОИСШЕСТВИЯ