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13 ноября 2023, 14:34
Президент Киргизии Жапаров рассказал о роли русского языка в стране
ПОЛИТИКА
24 июля 2023, 20:42
В Киргизии шесть банков приостановили переводы «Юнистрима»
ЭКОНОМИКА
19 июля 2023, 05:15
Washington Post: США готовятся ввести санкции в отношении Киргизии из-за экспорта в Россию
ПОЛИТИКА
12 июля 2023, 13:00
Российская таможня может начать конфисковывать вывезенные из Армении и Киргизии иномарки
ЭКОНОМИКА
24 июня 2023, 08:21
Посольство Киргизии призывает соотечественников отказаться от визитов в некоторые российские регионы
ОБЩЕСТВО
02 июня 2023, 16:45
В Киргизии школьницы принесли на последний звонок флаг «Исламского государства»*
ПРОИСШЕСТВИЯ
29 мая 2023, 09:48
Путин подписал закон, ратифицирующий соглашение России с Киргизией о системе ПВО
ПОЛИТИКА
25 мая 2023, 09:51
Заседание Высшего Евразийского экономического совета началось в Кремле
ПОЛИТИКА
17 мая 2023, 14:06
В Киргизии участника спецоперации приговорили к 10 годам заключения
ПРОИСШЕСТВИЯ
08 мая 2023, 14:16
Президент Киргизии пригласил Путина посетить республику в 2023 году
ПОЛИТИКА
08 мая 2023, 12:26
ЕК планирует заняться «защитой свобод» в виртуальном пространстве Киргизии
ОБЩЕСТВО
19 апреля 2023, 14:22
Депутаты в Киргизии предложили отказаться от кириллицы
КУЛЬТУРА
10 апреля 2023, 18:30
Путину представили соглашение о создании объединенной системы ПВО России и Киргизии
ПОЛИТИКА