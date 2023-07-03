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03 июля 2023, 10:52
В Европе обеспокоены укреплением отношений Кубы и России
ПОЛИТИКА
01 июля 2023, 07:42
Первый после перерыва самолет вылетел из Москвы на Кубу
ТУРИЗМ
28 июня 2023, 13:51
РФ возобновит прямое авиасообщение с Кубой
ТУРИЗМ
27 июня 2023, 23:47
Трамп заявил, что Китай полностью контролирует Байдена
ПОЛИТИКА
11 июня 2023, 03:52
WP: В США усомнились в эффективности санкций против других стран
ПОЛИТИКА
11 июня 2023, 00:14
Politico: Китай использует базу на Кубе для слежения за США
ПОЛИТИКА
03 июня 2023, 14:47
Рауль Кастро полностью поддерживает Россию в ситуации с Украиной
ПОЛИТИКА
31 мая 2023, 12:07
Президент Кубы Диас-Канель заявил о прекрасных отношениях с Россией
ПОЛИТИКА
30 мая 2023, 13:44
Президент Кубы заявил о резком осуждении расширения НАТО к границам РФ
ПОЛИТИКА
19 мая 2023, 11:50
Альянс турагентств: Куба может скоро заменить для россиян Турцию
ОБЩЕСТВО
18 мая 2023, 17:22
Товарооборот между Россией и Кубой вырос в три раза
ЭКОНОМИКА
17 мая 2023, 07:05
Стало известно о визите вице-премьера Чернышенко на Кубу
ПОЛИТИКА
27 апреля 2023, 06:36
На Кубе задержали самолет с российскими туристами
ПРОИСШЕСТВИЯ
22 апреля 2023, 22:46
Премьер-министр Кубы в июне посетит три российских города
ПОЛИТИКА
20 апреля 2023, 14:48
Премьер-министр Кубы приедет в РФ в июне
ПОЛИТИКА
20 апреля 2023, 01:06
Лавров прибыл на Кубу
ПОЛИТИКА
02 апреля 2023, 02:01
На Кубе пострадали в ДТП пятеро россиян
ПРОИСШЕСТВИЯ
13 марта 2023, 22:28
На Кубе начали принимать карты «Мир»
ЭКОНОМИКА
03 марта 2023, 15:07
Посол России сообщил о скором запуске платежной системы «Мир» на Кубе
ОБЩЕСТВО