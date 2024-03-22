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/ маркетплейс
22 марта 2024, 16:25
Пушилин сообщил, что Ozon и Wildberries откроются в ДНР и ЛНР
ОБЩЕСТВО
02 июля 2023, 08:03
На аккаунт Wildberries жительницы Вологодской области неизвестные заказали кремы на 200 тысяч рублей
ПРОИСШЕСТВИЯ
15 июня 2023, 05:27
Минпромторг пропишет для маркетплейсов новые нормы работы
ПОТРЕБИТЕЛЬСКАЯ КОРЗИНА
27 мая 2023, 07:58
Ozon сообщил о восстановлении доступа к основным сервисам Microsoft
ОБЩЕСТВО
23 мая 2023, 15:42
Продавцы Wildberries прокомментировали итоги забастовки
ОБЩЕСТВО
23 мая 2023, 15:33
Вице-спикер Госдумы Чернышов рассказал об итогах забастовки продавцов Wildberries
ОБЩЕСТВО
23 мая 2023, 13:15
В Москве сотни продавцов Wildberries вышли на забастовку
ОБЩЕСТВО
15 мая 2023, 06:04
В России появиться возможность купить госсобственность через маркетплейс
ОБЩЕСТВО
15 мая 2023, 05:24
В России продажи квадрокоптеров выросли в 20 раз
ОБЩЕСТВО
11 мая 2023, 07:04
Mash: базы данных Wildberries взломали и причинили ущерб на 654 млн рублей
ПРОИСШЕСТВИЯ
28 апреля 2023, 09:50
Глава Wildberries Бакальчук планирует провести ребрендинг компании
ОБЩЕСТВО
15 марта 2023, 12:02
В Москве ПВЗ Wildberries объяснили, почему не поддержали забастовку
ОБЩЕСТВО
12 марта 2023, 08:32
Readovka: Роспотребнадзор объявил охоту на нелегалов-продавцов Wildberries
ПОТРЕБИТЕЛЬСКАЯ КОРЗИНА