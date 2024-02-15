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15 февраля 2024, 11:21
В Подмосковье назвали города-лидеры по чтению периодики
ОБЩЕСТВО
15 февраля 2024, 09:58
В Подмосковье оптимизировали онлайн-услугу для служб заказа такси
ОБЩЕСТВО
13 февраля 2024, 20:28
В Подмосковье установили более 133 тысяч камер «Безопасного региона»
ОБЩЕСТВО
28 июня 2023, 09:40
В Подмосковье стало проще согласовывать размещение рекламы на зданиях
ЭКОНОМИКА
24 мая 2023, 07:35
Бесплатный проезд в санаторий с начала года оформили онлайн 2 тыс жителей Подмосковья
ЗДОРОВЬЕ
03 апреля 2023, 14:57
Горячую линию для желающих служить по контракту запустили в Подмосковье
СПЕЦОПЕРАЦИЯ НА УКРАИНЕ