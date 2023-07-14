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/ нигерия
14 июля 2023, 15:48
Нигерия ввела режим ЧП из-за продовольственного кризиса
ОБЩЕСТВО
10 июля 2023, 02:23
В Нигерии в результате ДТП погибли 20 человек
ПРОИСШЕСТВИЯ
17 мая 2023, 02:49
В Нигерии убили сотрудников посольства США
ПРОИСШЕСТВИЯ
26 апреля 2023, 02:15
В Нигерии двух мужчин похоронили заживо из-за «колдовства»
ПРОИСШЕСТВИЯ