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/ нпз
13 июня 2023, 07:05
Пожар на территории Краснодарского НПЗ потушен
ПРОИСШЕСТВИЯ
31 мая 2023, 01:34
В Краснодарском крае прогремел взрыв на Афипском НПЗ
ПРОИСШЕСТВИЯ
28 мая 2023, 05:45
Несколько беспилотников попытались атаковать НПЗ в Краснодарском крае
ПРОИСШЕСТВИЯ
24 мая 2020, 08:33
На МНПЗ будут использовать технику для защиты от COVID‑19 и после снятия ограничений
ОБЩЕСТВО