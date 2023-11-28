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/ омская область
28 ноября 2023, 10:49
Сотрудники приюта в Омске спасли щенка с пятью лапами
ОБЩЕСТВО
14 ноября 2023, 10:58
Жительница Омской области бросила новорожденного ребёнка в парке
ПРОИСШЕСТВИЯ
11 июля 2023, 17:27
Житель Омской области угрожал поджечь сотрудников ДПС во время проверки документов
ПРОИСШЕСТВИЯ
06 июля 2023, 11:53
Омскую блогершу Абрамович, которая избила медсестру, признали невменяемой
ПРОИСШЕСТВИЯ
17 июня 2023, 05:20
Шойгу проинспектировал выполнение гособоронзаказа в Омской области
ОБЩЕСТВО
26 мая 2023, 14:19
В Омской области в ДТП заживо сгорели 5 человек, среди них дети
ПРОИСШЕСТВИЯ
23 мая 2023, 04:29
Умер председатель Заксобрания Омской области Варнавский
ПОЛИТИКА
19 мая 2023, 05:07
В Омской области женщина и её дочь погибли во время пожара в частном доме
ПРОИСШЕСТВИЯ
10 мая 2023, 07:45
Корова убила скотника в Омской области
ПРОИСШЕСТВИЯ
08 мая 2023, 06:27
В Омской области ребенок утонул в котловане
ПРОИСШЕСТВИЯ
06 мая 2023, 05:04
В Омской области подростки погибли во время пожара в частном доме
ПРОИСШЕСТВИЯ
27 апреля 2023, 17:09
Восемь домов загорелись в селе Новокарасук Омской области
ПРОИСШЕСТВИЯ
12 апреля 2023, 08:27
В Омской области 8-летний ребёнок внезапно умер в больнице
ПРОИСШЕСТВИЯ
30 марта 2023, 12:36
Россиянин насмерть забил жену, пока их сын снимал пытки на видео
ПРОИСШЕСТВИЯ
29 марта 2023, 06:05
Четырехмесячный малыш получил ожоги во время сна
ПРОИСШЕСТВИЯ
26 марта 2023, 09:46
СК РФ нашли виновного в убийстве пенсионерки и ее сына
ПРОИСШЕСТВИЯ
02 марта 2023, 11:33
Омские Ромео и Джульетта получили 6,7 лет лишения свободы за тройное убийство
ПРОИСШЕСТВИЯ