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/ португалия
26 июля 2023, 09:43
Португалия и Лазурный берег охвачены пожарами
ПРОИСШЕСТВИЯ
05 июля 2023, 18:43
Президент Португалии Ребелу де Соуза упал в обморок на мероприятии
ПРОИСШЕСТВИЯ
28 марта 2023, 11:44
Переданные Португалией три танка Leopard прибыли на территорию Украины
СПЕЦОПЕРАЦИЯ НА УКРАИНЕ