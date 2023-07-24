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/ приморский край
24 июля 2023, 06:54
В Приморском крае ребенок погиб во время поездки на гидроцикле
ПРОИСШЕСТВИЯ
27 июня 2023, 01:45
Приморец, пронзивший женщину стрелой, воровал электричество у своих соседей-садоводов
ПРОИСШЕСТВИЯ
23 июня 2023, 14:21
На птицефабрике в Челябинской области нашли сальмонеллу
ПРОИСШЕСТВИЯ
07 июня 2023, 07:00
Житель Приморья арестован за шпионаж в пользу Украины
ОБЩЕСТВО
30 мая 2023, 01:56
В Артеме поймали мужчину, пристававшего к детям на кладбище
ПРОИСШЕСТВИЯ
23 апреля 2023, 05:42
В ДТП в Приморье погибли двое детей, подросток за рулем пострадал
ПРОИСШЕСТВИЯ
19 апреля 2023, 11:21
В Приморье школьники избили женщину
ПРОИСШЕСТВИЯ
07 апреля 2023, 07:20
Обгоревшую машину с костями нашли на Дальнем Востоке
ПРОИСШЕСТВИЯ
31 марта 2023, 07:11
Россиянин, осужденный за убийство, устроил пожар в суде
ПРОИСШЕСТВИЯ
20 марта 2023, 08:59
Депутат до смерти забил своего 71-летнего тестя
ПРОИСШЕСТВИЯ
02 марта 2023, 01:57
В Приморье поймали тигра, державшего в страхе местных жителей
ПРОИСШЕСТВИЯ