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/ псковская область
28 июня 2023, 14:29
В Белгородской области погибли 14 псковских военнослужащих
ПРОИСШЕСТВИЯ
27 июня 2023, 21:41
Губернатор Псковской области назвал имена летчиков, погибших во время мятежа ЧВК «Вагнер»
ПОЛИТИКА
28 мая 2023, 12:56
НЛО проникло в Псковскую область с территории Эстонии
ПРОИСШЕСТВИЯ
27 мая 2023, 07:06
В Псковской области два дрона-камикадзе атаковали нефтеперекачивающую станцию «Транснефти
ПРОИСШЕСТВИЯ
29 апреля 2023, 07:43
В Псковской области не будут проводить парад Победы на 9 мая
ОБЩЕСТВО
20 апреля 2023, 07:53
Беспилотник обнаружили в аэропорту Пскова
ПРОИСШЕСТВИЯ
07 апреля 2023, 14:50
Шнуров может баллотироваться в губернаторы Псковской области
ПОЛИТИКА