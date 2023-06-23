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/ роман старовойт
23 июня 2023, 00:43
В Курске дважды за ночь сработала система ПВО, сбившая беспилотники
ПРОИСШЕСТВИЯ
09 июня 2023, 13:49
Жилой дом поврежден в Тёткино Курской области после атаки ВСУ
СПЕЦОПЕРАЦИЯ НА УКРАИНЕ
07 июня 2023, 18:52
В Курской области средствами РЭБ посажен разведывательный дрон ВСУ
СПЕЦОПЕРАЦИЯ НА УКРАИНЕ
31 мая 2023, 09:51
Двое строителей защитной линии пострадали при обстреле Курской области
СПЕЦОПЕРАЦИЯ НА УКРАИНЕ
19 мая 2023, 09:20
В Курской области три села остались без света после обстрела ВСУ
СПЕЦОПЕРАЦИЯ НА УКРАИНЕ
16 мая 2023, 15:16
Старовойт подтвердил, что в Курской области были сбиты два дрона-камикадзе
СПЕЦОПЕРАЦИЯ НА УКРАИНЕ
15 мая 2023, 17:34
Беспилотник ВСУ атаковал экскаватор в Курской области, водитель ранен
СПЕЦОПЕРАЦИЯ НА УКРАИНЕ
12 мая 2023, 17:29
В курском поселке Теткино нарушено электроснабжение после обстрела ВСУ
СПЕЦОПЕРАЦИЯ НА УКРАИНЕ
08 мая 2023, 11:45
Из детского сада в Тёткино Курской области вынесли неразорвавшийся снаряд
СПЕЦОПЕРАЦИЯ НА УКРАИНЕ
29 апреля 2023, 08:20
ВСУ выпустили семь снарядов по Курской области
СПЕЦОПЕРАЦИЯ НА УКРАИНЕ
21 апреля 2023, 17:32
Старовойт: в Курской области сбит украинский беспилотник
СПЕЦОПЕРАЦИЯ НА УКРАИНЕ
01 апреля 2023, 13:19
ВСУ обстреляли Село Искра Курской области
СПЕЦОПЕРАЦИЯ НА УКРАИНЕ
06 марта 2023, 08:25
ВСУ прямо сейчас обстреливают приграничную территорию Курской области
СПЕЦОПЕРАЦИЯ НА УКРАИНЕ
02 марта 2023, 10:45
Один человек погиб в результате обстрела поселка Тёткино в Курской области
ПРОИСШЕСТВИЯ
22 февраля 2023, 15:17
Курская область вновь попала под обстрел ВСУ
ПРОИСШЕСТВИЯ
19 февраля 2023, 09:08
ВСУ обстреляли село Горналь в Курской области
ПРОИСШЕСТВИЯ
23 января 2023, 16:46
Четыре поселка Курской области остались без электричества после обстрела ВСУ
ПРОИСШЕСТВИЯ