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/ сергей карякин
25 июля 2023, 16:11
150 шахматистов собрал первый этап Кубка Сергея Карякина в Одинцове
СПОРТ
30 мая 2023, 12:11
Президента Федерации шахмат Подмосковья Карякина пригласили на Кубок мира
СПОРТ
11 мая 2023, 19:57
Подмосковная сборная стала призёром чемпионата и первенства России по шахматам
СПОРТ