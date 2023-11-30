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/ си цзиньпин
30 ноября 2023, 07:32
«Право на жизнь»: Си Цзиньпин призвал вспомнить о палестинском народе
ПОЛИТИКА
21 ноября 2023, 17:07
Си Цзиньпин призвал к заморозке конфликта в секторе Газа
ПОЛИТИКА
20 ноября 2023, 12:59
Си Цзиньпин: российско-китайские отношения смогли выдержать тяжёлые испытания
ПОЛИТИКА
16 ноября 2023, 10:27
В МИД КНР слова Байдена о Си Цзиньпине назвали ошибочными и безответственными
ПОЛИТИКА
16 ноября 2023, 08:38
В китайском МИД раскрыли подробности переговоров Байдена и Си Цзиньпина
ПОЛИТИКА
16 ноября 2023, 06:52
Байден вновь назвал Си Цзиньпина диктатором
ПОЛИТИКА
15 ноября 2023, 13:03
«Реальные проблемы»: Байден высказался в сторону КНР перед встречей с Си Цзиньпином
ПОЛИТИКА
05 июля 2023, 09:59
Песков опроверг утверждения о просьбе Си Цзиньпина к Путину о ядерном оружии
ПОЛИТИКА
30 июня 2023, 03:02
Си Цзиньпин примет участие в саммите ШОС по видеосвязи
ПОЛИТИКА
29 июня 2023, 08:57
Пользователи Twitter высмеяли новое заявление Байдена о Си Цзиньпине
ПОЛИТИКА
25 июня 2023, 14:58
Блинкен не стал опровергать слова Байдена о Си Цзиньпине
ПОЛИТИКА
21 июня 2023, 10:04
Песков: США ведут внешнюю политику, которая стала неприемлемой для многих государств
ПОЛИТИКА
21 июня 2023, 08:47
В МИД КНР слова Байдена о Си Цзиньпине назвали безответственными
ПОЛИТИКА
27 апреля 2023, 07:07
WP: Си Цзиньпин ловко поддел США в разговоре с Зеленским
ПОЛИТИКА
27 апреля 2023, 05:16
GT: Китай признали влиятельной фигурой в украинском кризисе
ПОЛИТИКА
26 апреля 2023, 14:05
Си Цзиньпин заявил о характере отношений Китая и Украины
ПОЛИТИКА
26 апреля 2023, 12:21
Си Цзиньпин раскрыл Зеленскому единственный способ разрешения конфликта
ПОЛИТИКА
19 апреля 2023, 17:13
Байден намерен начать переговоры с Си Цзиньпином
ПОЛИТИКА
07 апреля 2023, 19:08
Французский политик посмеялся над фото Макрона рядом с Си Цзиньпином
ПОЛИТИКА
07 апреля 2023, 13:50
Макрон и Си Цзиньпин поддержали идею предотвращения ядерной войны
ПОЛИТИКА
07 апреля 2023, 13:06
Пользователи Twitter заметили, как Макрона унизили в КНР
ПОЛИТИКА
06 апреля 2023, 15:15
Politico: Макрон не смог уговорить Си Цзиньпина поменять позицию по Украине
ПОЛИТИКА
06 апреля 2023, 15:00
Си Цзиньпин переговорит с Зеленским, когда сложатся соответствующие условия
ПОЛИТИКА
06 апреля 2023, 13:10
Си Цзиньпин призвал к возобновлению мирных переговоров по Украине
ПОЛИТИКА
29 марта 2023, 05:03
Зеленский заявил о готовности к встрече с главой КНР
ПОЛИТИКА
26 марта 2023, 12:33
Песков: Долгие переговоры Путина и Си Цзиньпина говорят об их хорошем настрое
ПОЛИТИКА
25 марта 2023, 07:09
FT: ЕС подталкивает Си Цзиньпина к визиту в Киев
ПОЛИТИКА
24 марта 2023, 22:06
Китай не проявил интереса к желанию Байдена поговорить с Си Цзиньпином
ПОЛИТИКА
23 марта 2023, 11:57
Премьер Латвии предрёк сложности для Европы после визита Си Цзиньпина в Москву
ПОЛИТИКА
23 марта 2023, 11:16
Премьер Нидерландов понадеялся на скорый звонок от Си Цзиньпина Зеленскому
ПОЛИТИКА
22 марта 2023, 10:27
Песков: Путин и Си Цзиньпин не обсуждали мирный план Киева
ПОЛИТИКА
22 марта 2023, 05:14
WSJ: На Западе Путина стали бояться еще больше
ПОЛИТИКА
22 марта 2023, 05:01
Си Цзиньпин уезжает из Москвы
ПОЛИТИКА
21 марта 2023, 20:59
Путин оценил результаты переговоров с Си Цзиньпином
ПОЛИТИКА
21 марта 2023, 20:36
Си Цзиньпин назвал отношения Китая и России образцовым примером
ПОЛИТИКА
21 марта 2023, 15:42
Путин и Си Цзиньпин подписали соглашение о сотрудничестве
ПОЛИТИКА
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