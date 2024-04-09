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/ таджикистан
09 апреля 2024, 15:59
Глава Таджикистана призвал молодежь «не пятнать честь» таджиков
ПОЛИТИКА
25 июля 2023, 09:07
В Таджикистане российских туристов эвакуировали с помощью вертолёта
ПРОИСШЕСТВИЯ
03 июля 2023, 20:33
ТАСС: Скончался гражданин Таджикистана, открывший стрельбу в аэропорту Кишинева
ПРОИСШЕСТВИЯ
30 июня 2023, 18:47
МИД Таджикистана запросил данные о гражданстве стрелявшего в аэропорту Кишинёва
ПОЛИТИКА
09 июня 2023, 10:34
США хотят «поддержать» предпринимательство в Таджикистане
ПОЛИТИКА
25 мая 2023, 09:51
Заседание Высшего Евразийского экономического совета началось в Кремле
ПОЛИТИКА
22 мая 2023, 15:44
Самолет, который летел из Москвы в Таджикистан, сменил курс и сел в Самаре
ПРОИСШЕСТВИЯ
01 мая 2023, 06:06
Микроавтобус сорвался в пропасть в Таджикистане
ПРОИСШЕСТВИЯ
21 марта 2023, 13:26
В Московском хостеле задержали таджика, которого разыскивает Интерпол
ПРОИСШЕСТВИЯ
04 марта 2023, 12:39
В Таджикистане произошло землетрясение
ПРОИСШЕСТВИЯ