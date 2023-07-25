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/ тверская область
25 июля 2023, 11:53
Профессор МГУ пропал после прогулки по лесу в Тверской области
ПРОИСШЕСТВИЯ
04 июня 2023, 07:19
В Тверской области ребёнок погиб при пожаре в частном доме
ПРОИСШЕСТВИЯ
29 мая 2023, 11:47
Стало известно, откуда запустили атаковавшие объекты в Тверской области дроны
ПРОИСШЕСТВИЯ
27 мая 2023, 11:25
Два дрона атаковали нефтеперерабатывающую станцию в Тверской области
ПРОИСШЕСТВИЯ
22 мая 2023, 15:57
В Тверской области мужчина забил сожительницу скалкой
ПРОИСШЕСТВИЯ
04 мая 2023, 18:39
Baza: шесть новых взрывных устройств нашли на опорах ЛЭП под Тверью
ПРОИСШЕСТВИЯ
03 мая 2023, 17:15
В Тверской области на опоре ЛЭП обнаружен предмет, похожий на взрывное устройство
ПРОИСШЕСТВИЯ
04 апреля 2023, 14:21
В Тверской области запретили использовать беспилотники без уведомления
ОБЩЕСТВО