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/ тула
03 июля 2024, 20:04
Жители Тулы сообщили о звуках взрыва над городом 3 июля
ПРОИСШЕСТВИЯ
17 июля 2023, 20:32
В Туле дебошир напал на полицейских с топором и ломом
ПРОИСШЕСТВИЯ
16 июня 2023, 16:21
Школьный учитель из Тулы решил подработать наркокурьером, пока сидел в декрете
ПРОИСШЕСТВИЯ
31 мая 2023, 07:19
В Туле рухнул балкон с людьми в жилом доме
ПРОИСШЕСТВИЯ
14 мая 2023, 10:19
В Туле найден мёртвым пропавший студент
ПРОИСШЕСТВИЯ
24 апреля 2023, 16:41
В Туле пьяный мужчина упал с эскалатора и умер
ПРОИСШЕСТВИЯ
18 апреля 2023, 14:32
В Туле в мусорном баке нашли избитую хаски
ПРОИСШЕСТВИЯ
20 марта 2023, 04:59
Взрывчатку нашли во время обследования упавшего беспилотника под Тулой
ПРОИСШЕСТВИЯ