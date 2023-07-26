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/ тюмень
26 июля 2023, 08:07
Газель в Тюмени взорвалась и разлетелась на куски
ПРОИСШЕСТВИЯ
04 июля 2023, 06:47
В Тюмени задержан россиянин, склонявший военнослужащих к переходу на сторону ВСУ
ОБЩЕСТВО
29 июня 2023, 16:04
В Тюмени мужчина избил чужого ребенка в парке
ПРОИСШЕСТВИЯ
02 июня 2023, 09:21
Пенсионерку задержали за попытку провезти наркотики в рыбе
ПРОИСШЕСТВИЯ
17 мая 2023, 12:23
В Тюмени подростки изнасиловали школьницу в подъезде
ПРОИСШЕСТВИЯ
04 мая 2023, 07:27
Россиянин зарубил топором двух жителей Тюмени
ПРОИСШЕСТВИЯ
04 мая 2023, 07:18
Рабочий нашел человеческий череп в лесу под Великим Новгородом
ПРОИСШЕСТВИЯ
03 мая 2023, 14:49
Россиянин сбросил знакомого с седьмого этажа
ПРОИСШЕСТВИЯ
02 мая 2023, 21:29
В Тюмени трагически погиб знаменитый кот-пожарный Семен
ПРОИСШЕСТВИЯ
19 апреля 2023, 12:51
В Тюмени мужчин убили металлической трубой
ПРОИСШЕСТВИЯ
19 апреля 2023, 08:51
В Тюмени мужчина вместе с балконом рухнули с высоты седьмого этажа
ПРОИСШЕСТВИЯ
13 апреля 2023, 06:31
В Тюмени найден труп школьницы под окнами многоэтажки
ПРОИСШЕСТВИЯ
11 апреля 2023, 13:18
«Русские в юбках не ходят»: Двоих парней избили в кафе
ПРОИСШЕСТВИЯ
05 апреля 2023, 16:53
В Тюмени мужчина съел наркотик на глазах у полицейских
ПРОИСШЕСТВИЯ
11 марта 2023, 07:57
В Тюмени арестовали мужчину, который взял в заложники сотрудников «Магнита»
ПРОИСШЕСТВИЯ
10 марта 2023, 04:37
Россиянин захватил заложника в магазине и угрожал расправой
ПРОИСШЕСТВИЯ
07 марта 2023, 12:08
В Тюмени во дворе дома обнаружено тело женщины
ПРОИСШЕСТВИЯ