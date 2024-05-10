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/ харьковская область
10 мая 2024, 18:45
Зеленский: ВС РФ начали наступление в Харьковской области
СПЕЦОПЕРАЦИЯ НА УКРАИНЕ
26 июля 2023, 00:43
В Харьковской области повреждены промышленные объекты
ПРОИСШЕСТВИЯ
23 июля 2023, 20:32
Воздушная тревога объявлена в Харьковской, Днепропетровской и Полтавской областях Украины
СПЕЦОПЕРАЦИЯ НА УКРАИНЕ
11 июля 2023, 06:13
Военный эксперт Марочко: ВС РФ освободили ряд территорий Харьковской области
СПЕЦОПЕРАЦИЯ НА УКРАИНЕ
08 июля 2023, 13:23
Украинские войска обстреляли администрацию Харьковской области
СПЕЦОПЕРАЦИЯ НА УКРАИНЕ
14 июня 2023, 23:14
В Харьковской области прогремело минимум три взрыва
СПЕЦОПЕРАЦИЯ НА УКРАИНЕ
13 июня 2023, 00:27
В Днепре и Харьковской области звучат взрывы
ПРОИСШЕСТВИЯ
03 июня 2023, 21:58
В Запорожье звучат взрывы
СПЕЦОПЕРАЦИЯ НА УКРАИНЕ
25 мая 2023, 05:01
В Харьковской области женщина подорвалась на мине ВСУ
СПЕЦОПЕРАЦИЯ НА УКРАИНЕ
15 мая 2023, 23:37
Военкоры «Русской Весны» сообщили о взятии села Масютовка в Харьковской области
СПЕЦОПЕРАЦИЯ НА УКРАИНЕ
12 мая 2023, 20:34
Жителей Харьковской области призывают эвакуироваться
СПЕЦОПЕРАЦИЯ НА УКРАИНЕ
23 апреля 2023, 05:25
Минобороны: Российская авиация уничтожила две украинских ДРГ
СПЕЦОПЕРАЦИЯ НА УКРАИНЕ
29 марта 2023, 06:06
Марочко: ВСУ перевозят боеприпасы в фермерских тачках
СПЕЦОПЕРАЦИЯ НА УКРАИНЕ
28 марта 2023, 12:10
Мощные взрывы прогремели в Харьковской области
СПЕЦОПЕРАЦИЯ НА УКРАИНЕ
25 марта 2023, 05:27
ВС РФ контролируют примерно 29 населенных пунктов в Харьковской области
СПЕЦОПЕРАЦИЯ НА УКРАИНЕ
18 марта 2023, 02:29
Российские бойцы отбили попытку атаки ВСУ в Харьковской области
СПЕЦОПЕРАЦИЯ НА УКРАИНЕ
14 марта 2023, 21:04
В Купянске Харьковской области прогремели взрывы
ПРОИСШЕСТВИЯ