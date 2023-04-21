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/ хк химик
21 апреля 2023, 18:17
Воробьёв поздравил ХК «Химик», впервые завоевавший Кубок Петрова
СПОРТ
21 апреля 2023, 17:59
Воскресенский «Химик» впервые завоевал Кубок Петрова
СПОРТ
21 апреля 2023, 12:12
Воскресенский «Химик» в матче с красноярским «Соколом» попробует взять Кубок Петрова
СПОРТ
19 апреля 2023, 08:19
Болельщики воскресенского «Химика» смогут увидеть главный трофей ВХЛ
СПОРТ
17 апреля 2023, 14:27
Воскресенский «Химик» разгромил красноярский «Сокол» во втором матче финальной серии ВХЛ
СПОРТ
06 апреля 2023, 18:51
«Химик» из Воскресенска вышел вперёд в полуфинальной серии ВХЛ
СПОРТ