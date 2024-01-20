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/ хуситы
20 января 2024, 01:41
США нанесли удар по противокорабельным ракетам йеменских хуситов
ПРОИСШЕСТВИЯ
19 января 2024, 20:11
США и Британия вновь нанесли удары по Йемену
ПОЛИТИКА
19 января 2024, 04:55
В США подтвердили удар хуситов по американскому судну
ОБЩЕСТВО
18 января 2024, 16:32
МИД: Дания присоединится к коалиции США по борьбе с хуситами
ПОЛИТИКА
17 января 2024, 01:38
США собираются вернуть хуситов в список террористических организаций
ПОЛИТИКА
16 января 2024, 16:09
США и Великобритания нанесли новые удары по Йемену
ПОЛИТИКА
15 января 2024, 05:21
В США заявили об обстреле эсминца Laboon в Красном море со стороны хуситов
ПРОИСШЕСТВИЯ
13 января 2024, 04:12
РИА Новости: Британия и США нанесли новый авиаудар по столице Йемена
ПОЛИТИКА