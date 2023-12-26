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/ чувашия
26 декабря 2023, 21:56
В Чувашии КамАЗ насмерть сбил десятилетнюю девочку
ПРОИСШЕСТВИЯ
20 июня 2023, 10:48
Мать подростка избили в магазине вейпов в Чувашии
ПРОИСШЕСТВИЯ
31 мая 2023, 15:02
В Чувашии в больнице умер мужчина, которого везли до скорой на садовой тачке
ПРОИСШЕСТВИЯ
26 мая 2023, 06:05
Тела трех детей найдены в реке в Чувашии
ПРОИСШЕСТВИЯ
25 мая 2023, 10:14
Российский депутат открыл приемную в сауне матери
ПРОИСШЕСТВИЯ
18 апреля 2023, 14:03
В Чувашии мужчина убил друга карандашом и сел на 11 лет
ПРОИСШЕСТВИЯ
22 марта 2023, 15:09
Стало известно, в каком городе чуваш с сибирской язвой недавно провел целую неделю
ПРОИСШЕСТВИЯ