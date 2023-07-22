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/ чума
22 июля 2023, 12:29
В Монголии на границе с РФ обнаружен патоген бубонной чумы
ПРОИСШЕСТВИЯ
27 июня 2023, 15:35
Эпидемиолог Гинцбург рассказал, почему сейчас продолжают существовать чумные очаги
ЗДОРОВЬЕ
27 июня 2023, 14:24
Роспотребнадзор заявил, что риски завоза чумы на территорию России отсутствуют
ОБЩЕСТВО
23 июня 2023, 15:42
Роспотребнадзор рекомендует регионам подготовиться к противочумным мероприятиям
ЗДОРОВЬЕ
23 июня 2023, 12:45
Роспотребнадзор оценил риски для РФ после сообщений о чуме в Монголии
ОБЩЕСТВО
23 июня 2023, 11:12
На границе с Россией в Монголии выявили 137 очагов чумы
ПРОИСШЕСТВИЯ
12 апреля 2023, 13:33
Вирусолог Чепурнов: «Сегодня «чумой» называют что попало»
ЗДОРОВЬЕ
20 марта 2023, 09:00
В Красноярском крае ввели режим ЧС из-за вспышки африканской чумы свиней
ПРОИСШЕСТВИЯ