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/ SHAMAN
26 сентября 2024, 12:46
SHAMAN объявил о разводе с женой
ОБЩЕСТВО
26 сентября 2024, 12:19
«Он знал, что я неравнодушна»: из-за кого SHAMAN разводится с женой и почему распался его первый брак
ШОУ-БИЗНЕС
20 июля 2023, 11:10
Певец SHAMAN опубликовал новый клип, снятый в зоне СВО
ОБЩЕСТВО
17 марта 2023, 14:30
SHAMAN передал российским военным гитары
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