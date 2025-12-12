«Игра или серьёзное заболевание»: Кинологи рассказали, почему собака ест снег и опасно ли это

12 декабря 2025, 12:30

Кинолог Голубев: собака может есть снег из-за проблем с желудком

Фото: iStock/Zelenenka

Часто во время зимней прогулки хозяева замечают, что питомец начинает с удовольствием есть снег. И одно дело, если это происходит за городом, на природе (хотя и это небезопасно), другое – в городских условиях, где много химии и реагентов. Почему собака это делает и что предпринять в таких случаях?





