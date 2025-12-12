«Игра или серьёзное заболевание»: Кинологи рассказали, почему собака ест снег и опасно ли это
Кинолог Голубев: собака может есть снег из-за проблем с желудком
Часто во время зимней прогулки хозяева замечают, что питомец начинает с удовольствием есть снег. И одно дело, если это происходит за городом, на природе (хотя и это небезопасно), другое – в городских условиях, где много химии и реагентов. Почему собака это делает и что предпринять в таких случаях?
|
ПОЧЕМУ СОБАКА ЕСТ СНЕГ — И КОГДА
ЭТО ОПАСНО
«Конечно, однозначного и универсального ответа здесь не будет. Важно каждую ситуацию рассматривать индивидуально. В одних случаях такое поведение – по большому счету игра. В других может свидетельствовать о серьезных заболеваниях. Так или иначе, важно разобраться в причинах и не позволять питомцу есть снег во время прогулки, отвлекать его лакомствами и приучать к командам», – объясняет президент Российской кинологической федерации Владимир ГОЛУБЕВ.
Жажда
Наиболее частая и безобидная причина, почему собака ест снег, – она просто хочет пить. Возможно, она вдоволь порезвилась, а активность вызывает жажду. Решение: не забывайте брать с собой на прогулку поилку.
Игра и любопытство
Таким образом собака может исследовать мир. Особенно если это еще щенок и видит снег впервые. Питомец может пробовать поймать ртом снежинки, копать сугробы. Если вы понимаете, что собака слишком увлеклась, переключите ее внимание на игрушки или другое занятие.
Просто вкусно
Наконец, чистый и пушистый снег может быть для собаки чем-то вроде мороженого. Вы можете сделать такое же лакомство в домашних условиях, не подвергая риску ее здоровье. Для этого заморозьте в специальной игрушке-конге, например, йогурт без добавок. И пусть питомец вылизывает его в свое удовольствие.
Проблемы с желудком
Среди более опасных причин – проблемы с ЖКТ или отравление. Летом собаки часто раздражают стенки желудка стеблями травы, чтобы искусственно вызвать рвоту. Зимой вместо растений может выступать снег.
Нехватка минералов
Если в рационе собаки чего-то не хватает, может возникнуть интерес к несъедобным предметам, в том числе к снегу. Проследите, не пытается ли питомец съесть что-то еще.
Как действовать?
Если вы точно понимаете, что собака просто заигралась или заскучала и из-за этого попробовала снег, постарайтесь отвлечь ее. Займите новой игрой, предложите чистую воду. Обязательно обучите питомца команде «Нельзя». Когда он реагирует на команду и отвлекается от снега, выдавайте ему лакомство.
Если симптомы более подозрительные и не свойственны вашей собаке, необходимо обязательно проконсультироваться с ветеринарным врачом, чтобы исключить возможные заболевания.
В любом случае не позволяйте питомцу пробовать снег, даже на природе. Среди возможных опасностей: ледышки, которые могут травмировать горло, переохлаждение, попадание грязи. Если в снеге есть реагенты или антифриз, это грозит тяжелым отравлением и сильным ожогом внутренних органов. Поэтому всегда будьте внимательны, особенно когда гуляете с собакой в городе.