31 июля 2026, 14:19

Фото: iStock/AndreyPopov

Обман почти всегда вызывает злость, тревогу и желание немедленно узнать правду. Однако один нервный жест, сбивчивая речь или отведенный взгляд еще не говорят о нечестности. Профайлеры советуют не искать «волшебный» признак, а наблюдать за поведением человека в контексте разговора.





Содержание Нервозность не всегда означает ложь Что может происходить с телом во время обмана Почему лжец часто смотрит прямо в глаза Как прямой вопрос помогает заметить нестыковки Почему подготовленного человека сложно разоблачить Как говорить с человеком, если появились сомнения

Ведущий преподаватель международной академии исследования лжи Людмила Мартьянова в выпуске подкаста «Меня бесит» Студии Р1 рассказала, почему люди часто ошибаются в оценке собеседника, какие реакции могут выдать внутреннее напряжение и как стоит задавать прямые вопросы человеку, если появились сомнения.



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Нервозность не всегда означает ложь

«Люди, например, под стрессом видят у человека ложь, а это собеседование. Он пришел, волнуется, ручки вспотели. Думают, что он слишком нервный — наверное, что-то скрывает. А ему 10 минут нужно, чтобы чуть-чуть адаптироваться, немножко прийти в себя», — отметила эксперт.

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Что может происходить с телом во время обмана

«Мы общаемся, все хорошо, мы задали какую-то тему, притом, что она не несет стрессовый контекст. Вдруг вы произносите: “Мне там друзья говорили, что ты машину купил, а ты мне так и не отдал долг”. Поговорили, потом прощаетесь, а рука у него холодная», — рассказала полиграфолог.

Почему лжец часто смотрит прямо в глаза

«Навряд ли вы будете сидеть перед ним с журналом, вы будете на него постоянно смотреть. Могут быть опущены вниз глаза, но останется контроль за реакцией: ты для меня опасен, начнете двигаться — я начну за вами», — пояснила она.

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Как прямой вопрос помогает заметить нестыковки

«Ложь начинается со слов. Самый главный лайфхак — когда на прямой вопрос нет прямого ответа. "Дорогой, а где ты был?" — "Что ты мне задаешь глупые вопросы?", "А что у нас на ужин?", "У тебя новая прическа?"» — смоделировала ситуацию Мартьянова.

Почему подготовленного человека сложно разоблачить

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Как говорить с человеком, если появились сомнения