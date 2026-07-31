Ложь начинается не с жестов: полиграфолог назвала вопрос, после которого человек чаще всего выдает себя в разговоре с близкими
Обман почти всегда вызывает злость, тревогу и желание немедленно узнать правду. Однако один нервный жест, сбивчивая речь или отведенный взгляд еще не говорят о нечестности. Профайлеры советуют не искать «волшебный» признак, а наблюдать за поведением человека в контексте разговора.
Ведущий преподаватель международной академии исследования лжи Людмила Мартьянова в выпуске подкаста «Меня бесит» Студии Р1 рассказала, почему люди часто ошибаются в оценке собеседника, какие реакции могут выдать внутреннее напряжение и как стоит задавать прямые вопросы человеку, если появились сомнения.
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Нервозность не всегда означает ложьЛюди нередко принимают тревогу за попытку скрыть правду. Человек может волноваться на собеседовании, при знакомстве с родителями партнера, во время важного разговора или перед встречей с начальником. В такой ситуации у него могут дрожать руки, учащаться дыхание, потеть ладони и меняться голос. Мартьянова объяснила, что спешить с выводами не стоит. Сначала нужно понять, почему собеседник испытывает стресс.
«Люди, например, под стрессом видят у человека ложь, а это собеседование. Он пришел, волнуется, ручки вспотели. Думают, что он слишком нервный — наверное, что-то скрывает. А ему 10 минут нужно, чтобы чуть-чуть адаптироваться, немножко прийти в себя», — отметила эксперт.
По словам специалиста, важен не сам факт волнения, а резкая смена состояния на определенной теме. К примеру, человек спокойно обсуждает работу, планы на выходные или погоду. Затем слышит вопрос о долге, поездке, переписке или странной покупке. Если после этого его голос меняется, движения становятся суетливыми, а руки холодеют, повод внимательнее присмотреться действительно появляется. Но и здесь не стоит выносить вердикт. Неприятный вопрос может задеть человека, вызвать обиду или страх конфликта. Это не равно обману. Профайлер советует сопоставлять несколько деталей и наблюдать за реакцией в развитии.
Что может происходить с телом во время обманаНекоторые процессы в организме человек почти не контролирует. Во время сильного напряжения меняется температура кожи, дыхание, голос и скорость движений. Именно поэтому профайлеры обращают внимание не только на слова. Мартьянова привела пример с рукопожатием. По ее словам, реакция может проявиться не в момент неудобного вопроса, а спустя некоторое время. Внешне разговор проходит спокойно, собеседники прощаются, пожимают руки. Однако ладонь человека вдруг оказывается холодной.
«Мы общаемся, все хорошо, мы задали какую-то тему, притом, что она не несет стрессовый контекст. Вдруг вы произносите: “Мне там друзья говорили, что ты машину купил, а ты мне так и не отдал долг”. Поговорили, потом прощаетесь, а рука у него холодная», — рассказала полиграфолог.
Холодные руки сами по себе ничего не доказывают. Человек мог замерзнуть, устать или переживать из-за будущей ссоры. Однако сочетание физиологических сигналов и ухода от конкретного разговора может стать значимой деталью. Эксперт подчеркивает: не нужно превращать бытовое общение в допрос. Любая попытка «поймать» партнера на мелочи повышает напряжение. В ответ даже честный человек начнет защищаться, раздражаться или закрываться. Гораздо полезнее сохранять спокойный тон и давать собеседнику время ответить.
Почему лжец часто смотрит прямо в глазаСуществует популярный миф: лгун обязательно отводит взгляд. На практике все сложнее. Человек, который пытается скрыть правду, может, напротив, слишком пристально смотреть в лицо собеседнику. Так он проверяет реакцию на свои слова. Мартьянова сравнила такое поведение с ситуацией рядом с опасным хищником. Когда человек не понимает, как поведет себя «тигр», он не расслабляется и продолжает следить за ним.
«Навряд ли вы будете сидеть перед ним с журналом, вы будете на него постоянно смотреть. Могут быть опущены вниз глаза, но останется контроль за реакцией: ты для меня опасен, начнете двигаться — я начну за вами», — пояснила она.
Прямой зрительный контакт не стоит считать доказательством измены, финансового обмана или другой лжи. Одни люди привыкли смотреть в глаза с детства. Другие используют такой прием, чтобы казаться уверенными. Третьи просто хотят убедиться, что их услышали. Насторожить может не взгляд сам по себе, а его неестественность. Например, человек прежде вел себя свободно, но после конкретного вопроса стал слишком пристально наблюдать за лицом партнера. Он словно ждет эмоциональной реакции, готовится спорить, оправдываться или менять тему.
Еще один возможный сигнал — непоседливость. Собеседник может постоянно менять позу, теребить одежду, брать в руки телефон, трогать лицо, поправлять волосы или резко начинать заниматься посторонними делами. Такие действия говорят о напряжении, но не раскрывают его причину. Узнать ее помогает только дальнейший разговор.
Как прямой вопрос помогает заметить нестыковкиГлавный ориентир в разговоре — ответ на конкретный вопрос. Если человек честен и готов к диалогу, он чаще отвечает по существу. Он может признаться, что не хочет обсуждать тему, попросить паузу или объяснить свои чувства. Но он не обязательно уходит в сторону. Когда собеседник вместо ответа нападает, переводит разговор на другую тему или начинает обвинять спрашивающего, стоит запомнить этот момент. Подобная реакция не доказывает вину, зато показывает нежелание обсуждать вопрос открыто.
«Ложь начинается со слов. Самый главный лайфхак — когда на прямой вопрос нет прямого ответа. "Дорогой, а где ты был?" — "Что ты мне задаешь глупые вопросы?", "А что у нас на ужин?", "У тебя новая прическа?"» — смоделировала ситуацию Мартьянова.
Уход от ответа может выглядеть по-разному. Человек шутит, раздражается, начинает вспоминать старые обиды или задает встречные вопросы. Иногда он выдает длинный рассказ с множеством деталей, хотя его спросили об одном простом факте. Например, вместо ясного объяснения, где он провел вечер, партнер рассказывает о пробках, усталости, случайной встрече, звонке коллеги и плохой погоде. В такой ситуации лучше спокойно повторить вопрос. Не нужно повышать голос или добавлять обвинения. Можно сказать: «Я услышала тебя, но хочу получить ответ: где ты был после работы?» Такая формулировка возвращает разговор к сути и не дает собеседнику легко сменить тему.
Почему подготовленного человека сложно разоблачитьЛожь труднее распознать, если человек заранее придумал убедительную версию. Он продумал время, маршрут, возможные вопросы и ответы. Легенда может звучать логично, а история — казаться правдоподобной. Мартьянова отметила, что подготовка усложняет проверку. Поэтому не стоит полагаться лишь на интуицию, взгляд или один странный жест. Важнее сравнивать слова человека с фактами и замечать, меняется ли его версия со временем.
Полезно задавать уточняющие вопросы не подряд, а через некоторое время. Если человек говорит правду, он обычно сохраняет ключевые обстоятельства. Он может не помнить мелочь, но не путается в главном. При выдуманной истории детали нередко меняются: сначала встреча проходила в одном месте, потом оказывается, что в другом; сначала человек ехал один, затем вспоминает попутчика. При этом чрезмерная проверка способна разрушить отношения даже без реального повода. Если подозрения возникают постоянно, стоит честно обсудить не только конкретную ситуацию, но и уровень доверия в паре. Иногда проблема кроется не в обмане, а в прошлых травмах, ревности, недосказанности или привычке контролировать партнера.
Как говорить с человеком, если появились сомненияЭксперты советуют начинать разговор без ярлыков и обвинений. Фразы «ты все врешь» или «я знаю, что ты изменил» почти наверняка вызовут защиту. Собеседник перестанет слышать вопрос и сосредоточится на конфликте. Лучше говорить через собственные чувства и факты. Например: «Ты сказал, что был у друга, но я увидела другую информацию. Мне тревожно, и я хочу понять, что произошло». Такая форма не гарантирует признание, но дает больше шансов на содержательный разговор.
Не стоит делать вывод по одному признаку. Холодные ладони, взгляд в глаза, суетливость, пауза перед ответом или раздражение могут появиться у честного человека. Насторожить должна совокупность сигналов: резкое напряжение на конкретной теме, отсутствие прямого ответа, противоречия в словах и попытки переключить внимание.
Главное правило — не подменять факты догадками. Профайлинг помогает заметить эмоциональные реакции и точки напряжения. Однако окончательную правду чаще раскрывают последовательный диалог, проверяемая информация и готовность обоих партнеров говорить честно.