«Не должен быть другом»: Психолог рассказала, какие отношения должны быть между родителями и детьми

29 января 2026, 11:56

Психолог Юданова: родитель не должен быть другом для ребенка

Фото: iStock/evgenyatamanenko

Семья — ценность, которая обеспечивает поддержку, любовь, понимание и стабильность. Она помогает развиваться, учиться и расти, передаёт ценности, традиции и культуру. Но как же вечный спор отцов и детей? Как быть хорошим родителем, но при этом оставаться другом?





Семейный психолог Юлия Юданова в беседе с «Радио 1» заявила, что дружить с детьми нельзя, потому что должны соблюдаться законы иерархии.





«Взрослые воспитывают, создают правила, несут ответственность за детей, обеспечивают безопасность и заботятся. Взрослые всегда выше в иерархии, и это закон. Дети, в свою очередь, живут по правилам, предложенным родителями, и в процессе взросления постепенно научаются быть ответственными и самостоятельными», — пояснила она.

«Что будет происходить, если взрослые начнут дружить с детьми? Дружба — это общение на равных. А на равных с детьми никак нельзя. В какой-то момент ребёнок захочет ослушаться родителя и не воспримет от него наставлений, ведь вы друзья, а друзья не воспитывают. В дружбе царит равноправие и свобода действий. Тогда происходит хаос. Создаётся конфликтная ситуация, и вы уже не друг, а враг. Ребёнок без правил теряет опору, начинает тревожиться, агрессировать и совершать ошибки», — объяснила Юданова.