10 марта 2026, 17:00

Вес набирается одинаково и у мужчин, и у женщин, но причины этого могут сильно отличаться — от семейных привычек до психологических факторов. Почему одни годами не могут похудеть, а другие сбрасывают килограммы быстрее, и при чём здесь культура питания, гормоны и отношения в семье?





Содержание «Еда без жертв»: разговор о весе, который касается почти каждого Биопсихосоциальная модель: откуда берётся лишний вес Беременность, мифы и семейные установки Почему мужчины и женщины худеют по-разному Почему мужчинам легче худеть Ожирение и гормоны Щитовидка — исключение из правила Почему слишком жёсткая диета не работает Единственное различие в питании мужчин и женщин

«Еда без жертв»: разговор о весе, который касается почти каждого

«Лишнюю еду едим, простыми словами, и там, и там одинаково. Но причины немножко разнятся, потому что мы разные — женщины и мужчины — сами по себе, в принципе, и психологически, и физиологически в том числе», — отметила эксперт.

Биопсихосоциальная модель: откуда берётся лишний вес

«Семья как нас учила: первое, второе и компот надо сразу и доесть обязательно. Да, и с хлебом есть надо. И мы вырастаем и бессознательно переносим эти же привычки в свою взрослую жизнь», — пояснила собеседница «Радио 1».

«Женщина, она же глава быта в семье. То есть создаётся новая семья: муж, жена. И вот она свой уклад туда и приноси. Как в основном научили, так и переносит чаще всего», – отметила Говорушко.

«Мужу хочется что-нибудь вкусненькое приготовить. Его хочется удивить. Хочется готовить лучше, чем его мама», — добавила эксперт.

Беременность, мифы и семейные установки

Почему мужчины и женщины худеют по-разному

«Если брать снижение веса, а я уже больше 10 лет работаю с этим, мужчины редко обращаются за помощью».

Почему мужчинам легче худеть

Ожирение и гормоны

«Вообще 92% случаев это просто банальное, элементарное ожирение. То есть переедание», — пояснила эксперт.

Щитовидка — исключение из правила

Почему слишком жёсткая диета не работает

«Нужно смотреть, какой образ жизни у человека, что он любит есть с детства и как у него вообще выстроено питание», — добавила Говорушко.

Единственное различие в питании мужчин и женщин