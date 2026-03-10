Почему мужчины и женщины худеют по-разному? Специалист раскрыла главные причины
Вес набирается одинаково и у мужчин, и у женщин, но причины этого могут сильно отличаться — от семейных привычек до психологических факторов. Почему одни годами не могут похудеть, а другие сбрасывают килограммы быстрее, и при чём здесь культура питания, гормоны и отношения в семье?
«Еда без жертв»: разговор о весе, который касается почти каждого
Выпуск программы ПРОпитание на «Радио 1» был посвящен теме, которая особенно актуальна с приходом весны — снижению веса у мужчин и женщин. В эфире обсуждали, как менять питание без вреда для здоровья и почему подготовка к сезону, когда «придётся раздеваться», не должна начинаться за пару дней до лета.
Специалист по снижению веса Виктория Говорушко отметила, что принцип набора веса для всех людей одинаков: организм получает больше калорий, чем ему требуется для нормального функционирования.
«Лишнюю еду едим, простыми словами, и там, и там одинаково. Но причины немножко разнятся, потому что мы разные — женщины и мужчины — сами по себе, в принципе, и психологически, и физиологически в том числе», — отметила эксперт.
Биопсихосоциальная модель: откуда берётся лишний вес
По словам Говорушко, набор веса почти всегда связан с тремя факторами — биологическими, психологическими и социальными. Иногда срабатывает только один из них, но чаще они действуют одновременно.
Один из самых заметных факторов — культура питания, которая формируется ещё в семье.
«Семья как нас учила: первое, второе и компот надо сразу и доесть обязательно. Да, и с хлебом есть надо. И мы вырастаем и бессознательно переносим эти же привычки в свою взрослую жизнь», — пояснила собеседница «Радио 1».Привычки, полученные в детстве, часто сохраняются на всю жизнь и формируют повседневный рацион уже во взрослой семье. При этом роль хозяйки дома нередко становится ключевой.
«Женщина, она же глава быта в семье. То есть создаётся новая семья: муж, жена. И вот она свой уклад туда и приноси. Как в основном научили, так и переносит чаще всего», – отметила Говорушко.
Желание порадовать партнёра может превращаться в ежедневные кулинарные эксперименты: появляются пироги, булки и другие калорийные блюда, к которым человек раньше не привык.
«Мужу хочется что-нибудь вкусненькое приготовить. Его хочется удивить. Хочется готовить лучше, чем его мама», — добавила эксперт.
В результате лишний вес может появиться у обоих. Более того, если оба родителя страдают от лишнего веса, вероятность того, что ребёнок во взрослом возрасте столкнётся с той же проблемой, достигает 80%.
Беременность, мифы и семейные установки
Среди биологических причин набора веса часто упоминаются гормоны, заболевания или жизненные изменения. Однако эксперт отмечает, что многие факторы на самом деле связаны не с физиологией, а с распространёнными мифами.
Один из самых известных — рекомендация «есть за двоих» во время беременности. Такие установки, по словам специалиста, нередко приводят к перееданию и формируют новые привычки, от которых потом трудно отказаться.
Почему мужчины и женщины худеют по-разному
Несмотря на одинаковый механизм набора веса, процесс похудения у мужчин и женщин проходит по-разному.
Эксперт отмечает, что мужчины гораздо реже обращаются к специалистам:
«Если брать снижение веса, а я уже больше 10 лет работаю с этим, мужчины редко обращаются за помощью».
В семейных отношениях многое зависит от того, кто отвечает за питание. Если мужчина готовит сам, у него больше возможностей контролировать рацион. Но в большинстве случаев питание зависит от супруги.
Иногда это становится препятствием для похудения, особенно если второй партнёр тоже страдает от лишнего веса.
Та же проблема может возникать и в обратной ситуации, когда худеть начинает женщина.
По словам специалиста, партнёр, который не готов меняться, может даже бессознательно мешать другому.
Почему мужчинам легче худеть
Физиология также играет свою роль в процессе похудения. У мужчин больше мышечной массы, что ускоряет обмен веществ.
Кроме того, распределение жира у мужчин и женщин отличается. Мужчины чаще набирают вес в области живота, тогда как у женщин жир распределяется по всему телу.
Из-за этих особенностей мужчины могут терять вес быстрее при нормализации питания.
Ожирение и гормоны
Одно из самых распространённых объяснений лишнего веса — гормональные нарушения. Однако специалист утверждает, что в большинстве случаев дело гораздо проще.
«Вообще 92% случаев это просто банальное, элементарное ожирение. То есть переедание», — пояснила эксперт.
По её словам, лишь небольшой процент людей действительно имеет врождённые заболевания, влияющие на гормональный фон.
Щитовидка — исключение из правила
Среди гормональных причин, которые действительно могут влиять на вес, чаще всего называют проблемы со щитовидной железой. В такой ситуации человек может начать быстро набирать вес, даже если его рацион остаётся прежним.
В таком случае врач может назначить анализы и лечение, после которого гормональный фон нормализуется. Однако уже набранный вес всё равно придётся снижать.
Почему слишком жёсткая диета не работает
Иногда люди пытаются похудеть, резко ограничивая калорийность питания. Но такая стратегия может не только не помочь, но и остановить процесс снижения веса. Поэтому универсальных рекомендаций не существует.
«Нужно смотреть, какой образ жизни у человека, что он любит есть с детства и как у него вообще выстроено питание», — добавила Говорушко.
Пищевые привычки формируются с детства, и попытка полностью исключить любимые продукты часто заканчивается срывом.
Единственное различие в питании мужчин и женщин
Несмотря на множество мифов, кардинальных различий в рационе мужчин и женщин почти нет. Главное отличие связано лишь с размером порций — у мужчин она будет, естественно, больше. Это связано с большей массой тела и более быстрым метаболизмом. В остальном же принципы питания остаются одинаковыми.