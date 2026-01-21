Секрет популярности Мини-Аусси: красивая, умная и очень «удобная» собака для всей семьи

21 января 2026, 15:09

оригинал Фото: iStock/Tatyana Consaul

Мини-Аусси, или миниатюрная американская овчарка, за последние годы стала одной из самых любимых пород в России. Эти маленькие, энергичные и умные собаки идеально подходят для активных семейных пар. Подробнее — читайте в материале «Радио 1».





Содержание

Что это за порода и почему она так популярна?

Насколько сложно найти такого щенка? Сколько стоит Мини-Аусси и где его искать? Легко ли ухаживать за такой породой?





Что это за порода и почему она так популярна?



красно-мраморный (ред-мерль);

черный;

голубо-мраморный (блю-мерль).

Фото: iStock/snowflock

«Мини-Аусси — собака человекоориентированная. Их легко воспитывать, они не уходят «по следу», как охотничьи породы, и при правильном подходе становятся непроблемными питомцами», — отмечает эксперт.

Насколько сложно найти такого щенка?

«Сейчас щенки есть в наличии, можно спокойно выбрать питомца, посмотреть родителей и пообщаться с заводчиком. Это плюс для будущих владельцев — нет необходимости хватать первого попавшегося щенка», — отмечает Ольга Валькович в интервью «Радио 1».

Сколько стоит Мини-Аусси и где его искать?

«Мини-Аусси — достаточно удобная собака. Она не капризная, не требует сложного ухода и идеально подходит для семьи с детьми. Можно гулять, играть и постепенно обучать», — поясняет кинолог.

Легко ли ухаживать за такой породой?