Секрет популярности Мини-Аусси: красивая, умная и очень «удобная» собака для всей семьи
Мини-Аусси, или миниатюрная американская овчарка, за последние годы стала одной из самых любимых пород в России. Эти маленькие, энергичные и умные собаки идеально подходят для активных семейных пар. Подробнее — читайте в материале «Радио 1».
Что это за порода и почему она так популярна?Мини-Аусси — это пастушья порода, выведенная в США. Они весом от 9 до 18 кг, ростом 33–46 см. Живут около 12–13 лет.
Есть несколько вариантов окраса:
- красно-мраморный (ред-мерль);
- черный;
- голубо-мраморный (блю-мерль).
«Мини-Аусси — собака человекоориентированная. Их легко воспитывать, они не уходят «по следу», как охотничьи породы, и при правильном подходе становятся непроблемными питомцами», — отмечает эксперт.Именно сочетание красоты, ума и простоты в уходе делает Мини-Аусси такой привлекательной для россиян.
Насколько сложно найти такого щенка?Популярность этой породы в России взлетела пару лет назад. Сейчас ажиотажа, как было 6–7 лет назад, нет, но стабильный спрос позволяет заводчикам производить достаточное количество пометов.
«Сейчас щенки есть в наличии, можно спокойно выбрать питомца, посмотреть родителей и пообщаться с заводчиком. Это плюс для будущих владельцев — нет необходимости хватать первого попавшегося щенка», — отмечает Ольга Валькович в интервью «Радио 1».Мини-Аусси ценят за дружелюбие, преданность и активность. Они хорошо ладят с детьми и становятся настоящими членами семьи.
Сколько стоит Мини-Аусси и где его искать?Цена на Мини-Аусси зависит от окраса и пола. Черного кобеля сейчас можно взять за 60–80 тысяч рублей. Редкие окрасы и голубоглазые щенки могут стоить дороже, но для тех, кто ищет именно «семейного компаньона», подобрать питомца вполне реально.
«Мини-Аусси — достаточно удобная собака. Она не капризная, не требует сложного ухода и идеально подходит для семьи с детьми. Можно гулять, играть и постепенно обучать», — поясняет кинолог.
Легко ли ухаживать за такой породой?Эта порода активная, любит движение и игры. Регулярные прогулки и простые занятия на площадке помогут собаке оставаться здоровой и счастливой. Генетические тесты у заводчиков позволяют минимизировать риски наследственных болезней и получить здоровое потомство.
Ухаживать за ней очень просто. Особых усилий прилагать не нужно. Мини-Аусси — идеальный выбор для тех, кто хочет маленькую, умную и преданную собаку.