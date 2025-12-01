Их сила — в любви и вере: в Музее Победы объявили победителя конкурса «Женщина — Герой» 2025

01 декабря 2025, 10:48

оригинал Фото: «Радио 1»

В День матери в Музее Победы на Поклонной горе подвели итоги Московского областного конкурса «Женщина — Герой» 2025. Финал стал одним из самых трогательных событий года — в зале собрались более 600 зрителей, чтобы поддержать тех женщин, чья жизнь связана с силой, помощью, и ежедневным подвигом.





Конкурс «Женщина — Герой» проводят в Подмосковье с целью поддержки женщин из семей участников специальной военной операции — матерей, жён и вдов бойцов. Инициатором проекта выступил депутат Государственной Думы, сопредседатель Ассоциации ветеранов СВО Московской области Сергей Колунов. Конкурс проводят при поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьёва, Министерства территориальной политики и Министерства информации и молодежной политики Подмосковья.



Фото: «Радио 1»

Итоговые выступления финалисток оценивало жюри, в состав которого вошли:

первый заместитель генерального директора ОТР Фарит Аляутдинов ,

, президент Общероссийской федерации прикладного рукопашного боя генерал-лейтенант Роман Гаврилов ,

, заслуженный артист России Ярослав Дронов (SHAMAN) ,

, сенатор, председатель Координационного совета Ассоциации ветеранов СВО Алексей Кондратьев ,

, президент фонда «СК Развитие» Елена Колунова ,

, вице-губернатор Московской области Мария Нагорная ,

, исполнительный директор Ассоциации ветеранов СВО Московской области Наталья Нестерова ,

, председатель Правления «Движения первых» Герой России Артур Орлов ,

, победитель конкурса «Женщина — Герой» 2023 Юлия Шканова ,

, генеральный директор Музея Победы Александр Школьник.

Фото: «Радио 1»



«Вы знаете, было непросто, потому что, когда только началась специальная военная операция, и моего мужа перекидывали за ленточку, мне пришлось в новогоднюю ночь с 2022 на 2023 год ехать к нему в Беларусь. На пути я травмировала ногу. У меня была трещина, ходить было очень тяжело», — рассказала Ксения в интервью «Радио 1».

Фото: «Радио 1»



«Первая мысль была — как же я довезу мужу гуманитарную помощь. Спустя две недели после операции я села за руль и поехала. Гипса не было, и я подумала, что смогу доехать самостоятельно. Соседи загрузили мне машину, я смогла, я привезла. Но первая мысль была о том, кто поможет эту машину разгрузить. Разгрузили чудо-женщины, которых я встретила на полигоне. Сейчас мы вместе входим в состав Комитет семей воинов Отечества и вместе творим добро», — поделилась победитель.

«Благодарю каждую из Героинь за участие, смелость и неравнодушие, вы – надёжный тыл для наших Героев и пример для подражания! Спасибо нашему Губернатору Андрею Юрьевичу Воробьёву за всестороннюю поддержку конкурса», — отметил депутат.

Фото: «Радио 1»



«Мой муж погиб на СВО. Мы поехали в монастырь, где наш социальный координатор Госфонда «Защитники Отечества» Галина Аксёнова предложила нам поехать в госпиталь помочь. Ну, а я пеку пирожки, это моё хобби. И я сразу спросила у неё: «Пирожков можно передать ребяткам?». Она ответила: «Конечно». Вот и начали печь пирожки — и в госпиталь, и на фронт. А позже просто решили рассказать о своей инициативе всему Подмосковью, всей стране», — поделилась Наталья Волкова в диалоге с «Радио 1».

Фото: «Радио 1»



«Конечно же, помогали всем, чем только могли, и совместно — у нас получилось. Наталья Петровна у нас большая молодец. Уваровский Дом культуры максимально включился — помогали и в подготовке к конкурсу, и во всех её добрых инициативах. Помимо того, что она готовилась к конкурсу, ещё успевала передавать пирожки нашим ребятам. Выпечку доставили в госпиталь в Краснознаменск. Всё для того, чтобы бойцы улыбнулись, подняли себе настроение домашними угощениями. И, конечно, она постоянно передаёт свои пирожки ребятам, которые сейчас находятся на передовой», — рассказал глава округа.

​Фото: «Радио 1»



​Фото: «Радио 1»

