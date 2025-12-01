Их сила — в любви и вере: в Музее Победы объявили победителя конкурса «Женщина — Герой» 2025
В День матери в Музее Победы на Поклонной горе подвели итоги Московского областного конкурса «Женщина — Герой» 2025. Финал стал одним из самых трогательных событий года — в зале собрались более 600 зрителей, чтобы поддержать тех женщин, чья жизнь связана с силой, помощью, и ежедневным подвигом.
Конкурс «Женщина — Герой» проводят в Подмосковье с целью поддержки женщин из семей участников специальной военной операции — матерей, жён и вдов бойцов. Инициатором проекта выступил депутат Государственной Думы, сопредседатель Ассоциации ветеранов СВО Московской области Сергей Колунов. Конкурс проводят при поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьёва, Министерства территориальной политики и Министерства информации и молодежной политики Подмосковья.
Итоговые выступления финалисток оценивало жюри, в состав которого вошли:
- первый заместитель генерального директора ОТР Фарит Аляутдинов,
- президент Общероссийской федерации прикладного рукопашного боя генерал-лейтенант Роман Гаврилов,
- заслуженный артист России Ярослав Дронов (SHAMAN),
- сенатор, председатель Координационного совета Ассоциации ветеранов СВО Алексей Кондратьев,
- президент фонда «СК Развитие» Елена Колунова,
- вице-губернатор Московской области Мария Нагорная,
- исполнительный директор Ассоциации ветеранов СВО Московской области Наталья Нестерова,
- председатель Правления «Движения первых» Герой России Артур Орлов,
- победитель конкурса «Женщина — Герой» 2023 Юлия Шканова,
- генеральный директор Музея Победы Александр Школьник.
«Вы знаете, было непросто, потому что, когда только началась специальная военная операция, и моего мужа перекидывали за ленточку, мне пришлось в новогоднюю ночь с 2022 на 2023 год ехать к нему в Беларусь. На пути я травмировала ногу. У меня была трещина, ходить было очень тяжело», — рассказала Ксения в интервью «Радио 1».После операции, с титановой пластиной и девятью винтами в ноге она села за руль, чтобы довезти своему спругу всё самое необходимое.
«Первая мысль была — как же я довезу мужу гуманитарную помощь. Спустя две недели после операции я села за руль и поехала. Гипса не было, и я подумала, что смогу доехать самостоятельно. Соседи загрузили мне машину, я смогла, я привезла. Но первая мысль была о том, кто поможет эту машину разгрузить. Разгрузили чудо-женщины, которых я встретила на полигоне. Сейчас мы вместе входим в состав Комитет семей воинов Отечества и вместе творим добро», — поделилась победитель.
Подводя итоги конкурса, инициатор проекта Сергей Колунов выразил слова благодарности всем участницам и организаторам.
«Благодарю каждую из Героинь за участие, смелость и неравнодушие, вы – надёжный тыл для наших Героев и пример для подражания! Спасибо нашему Губернатору Андрею Юрьевичу Воробьёву за всестороннюю поддержку конкурса», — отметил депутат.Среди финалисток — женщины из Котельников, Красногорска, Рошаля, Озёр, Солнечногорска и Химок. В финал также вошла Наталья Волкова из Можайского округа. После смерти супруга она начала печь пироги для наших бойцов и отправлять их в госпитали и на передовую.
«Мой муж погиб на СВО. Мы поехали в монастырь, где наш социальный координатор Госфонда «Защитники Отечества» Галина Аксёнова предложила нам поехать в госпиталь помочь. Ну, а я пеку пирожки, это моё хобби. И я сразу спросила у неё: «Пирожков можно передать ребяткам?». Она ответила: «Конечно». Вот и начали печь пирожки — и в госпиталь, и на фронт. А позже просто решили рассказать о своей инициативе всему Подмосковью, всей стране», — поделилась Наталья Волкова в диалоге с «Радио 1».На месте финалистке стали активно помогать с реализацией её идеи. Глава Можайского муниципального округа Денис Мордвинцев отметил, что Наталье помогали всем округом. Творческий номер для мероприятия готовили вместе со специалистами отдел «Дом культуры рабочего посёлка Уваровка».
«Конечно же, помогали всем, чем только могли, и совместно — у нас получилось. Наталья Петровна у нас большая молодец. Уваровский Дом культуры максимально включился — помогали и в подготовке к конкурсу, и во всех её добрых инициативах. Помимо того, что она готовилась к конкурсу, ещё успевала передавать пирожки нашим ребятам. Выпечку доставили в госпиталь в Краснознаменск. Всё для того, чтобы бойцы улыбнулись, подняли себе настроение домашними угощениями. И, конечно, она постоянно передаёт свои пирожки ребятам, которые сейчас находятся на передовой», — рассказал глава округа.А еще на площадке представили выставку работ регионального художественного фестиваля «Мой Папа — Герой». В экспозицию вошли портреты отцов — Героев специальной военной операции. Все эти работы выполнили их дети. Итогом стал уникальный визуальный архив: сотни портретов, каждый из которых — личная история, рассказанная языком искусства и наполненная любовью. Лучшие из них представили в зале Музея Победы.
Особый и действительно символичный подарок получила каждая финалистка конкурса — портрет, написанный углём. Автор работ — художник Сергей Марченко, создатель проекта «Уголь Донбасса». Он лично поздравил женщин и передал им графические работы в знак благодарности за их силу и стойкость.
Торжественную и теплую атмосферу финала сопроводила насыщенная концертная программа. Перед зрителями выступили легендарные «Самоцветы», рэпер ST и другие артисты.
Финал в Музее Победы стал не просто подведением итогов, а настоящим символом женской верности, милосердия и внутреннего стержня. Конкурс проведут и в следующем году, чтобы о Героинях Подмосковья ежегодно узнавали по всей стране.