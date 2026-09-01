Мособлводоканал провёл ещё более 160 работ по подготовке сетей к зиме
Специалисты Мособлводоканала за неделю выполнили 168 планово-профилактических работ по подготовке коммунальной инфраструктуры к осенне-зимнему периоду. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.
Эти мероприятия направлены на повышение надёжности систем водоснабжения, канализации и в отдельных случаях – теплоснабжения.
«После отопительного сезона водоканалы региона провели анализ состояния сетей и выявили самые уязвимые участки. На основе этих данных для каждого муниципалитета сформирован план работ. Все мероприятия должны быть завершены до 30 сентября», – сказал министр жилищно-коммунального хозяйства Подмосковья Кирилл Григорьев.
Так, в Павловском Посаде на очистных сооружениях отремонтировали насос № 5. Это обеспечит стабильную перекачку стоков в сезон дождей и таяния снега. В посёлке Чапаева обновили участки канализационных сетей, заменив изношенные трубы.
В Чехове в котельной №39 выполнена установка и обвязка новых котлов. В деревне Губино Орехово-Зуевского округа на канализационной насосной станции по улице Луговой обновили напорный трубопровод. А на водозаборном узле в деревне Малая Дубна заменили глубинный насос.
В Электростали на пересечении улиц Тевосяна и Островского отремонтирован пожарный гидрант. Как отметили в министерстве, исправность противопожарного оборудования критически важна с наступлением отопительного сезона, когда возрастает нагрузка на электросети.
В Шатуре на улице Новый тупик обновили коллектор. В посёлке Бакшеево на магистральном трубопроводе установили новые запорные задвижки. В посёлке Пустоши заменили глубинный насос и провели капремонт водоподъёмных труб.
В ведомстве пояснили, что эти работы являются частью общего плана. Всего за неделю бригады предприятия выполнили более 750 мероприятий, в том числе ремонтные. Это устранение засоров, замена контрольно-измерительной автоматики и колодцев, прокладка новых участков трубопроводов, а также оперативная отработка обращений жителей.