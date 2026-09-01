Мособлводоканал провёл ещё более 160 работ по подготовке сетей к зиме

01 сентября 2026, 14:38

оригинал Фото: пресс-служба МинЖКХ МО

Специалисты Мособлводоканала за неделю выполнили 168 планово-профилактических работ по подготовке коммунальной инфраструктуры к осенне-зимнему периоду. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.





Эти мероприятия направлены на повышение надёжности систем водоснабжения, канализации и в отдельных случаях – теплоснабжения.



«После отопительного сезона водоканалы региона провели анализ состояния сетей и выявили самые уязвимые участки. На основе этих данных для каждого муниципалитета сформирован план работ. Все мероприятия должны быть завершены до 30 сентября», – сказал министр жилищно-коммунального хозяйства Подмосковья Кирилл Григорьев.

Фото: пресс-служба МинЖКХ МО

Фото: пресс-служба МинЖКХ МО

Фото: пресс-служба МинЖКХ МО