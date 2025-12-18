Навязывать услуги станет дороже: Госдума ужесточила ответственность банков за нарушение прав клиентов

18 декабря 2025, 17:11

оригинал Фото: iStock/MangoStar_Studio

Госдума приняла закон, который кратно увеличивает штрафы для кредитных организаций за нарушение законодательства в сфере защиты прав потребителей. Новый механизм расчёта санкций привязывают к размеру собственных средств банка, а не к уставному капиталу, что значительно усиливает финансовую ответственность крупных игроков рынка.





Как отметил председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков, прежние штрафы не оказывали на банки должного воздействия. Выгода от неправомерных действий — таких как навязывание доп.услуг или продажа бесполезных продуктов — нередко перевешивала все возможные санкции.



Эксперт проекта «За права заёмщиков» Народного фронта Александра Пожарская считает принятые меры своевременными. По её словам, наиболее распространённые нарушения прав потребителей — мисселлинг и навязывание дополнительных услуг — можно остановить только экономическими методами.



«Бизнес понимает аргументы денег. Нарушать закон должно быть дороже, чем получать от этого прибыль», — сказала Александра в интервью «Радио 1».