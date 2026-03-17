В Подольском волонтёрском центре назвали важным новый порядок организации гуманитарных миссий

17 марта 2026, 17:12

оригинал Фото: пресс-служба МИМП МО

В России усовершенствовали организацию доставки гумпомощи в приграничье и Донбасс





В России вступил в силу обновлённый порядок организации гуманитарных миссий в приграничные районы и Донбасс. Документ расширяет меры поддержки добровольцев и упрощает процедуру оформления таких поездок.



Теперь официальный статус волонтёра и защиту может получить даже один человек, который везёт груз. Это особенно актуально для доставляющих гуманитарную помощь водителей, которые нередко оказывались в уязвимом положении: раньше гарантии распространялись в основном на организованные группы.



Согласно изменениям, сопровождение и транспортировка грузов официально приравнены к волонтёрской деятельности. Эти изменения облегчат жизнь волонтёров. Такое мнение высказал «Радио 1» руководитель Подольского волонтёрского центра Сергей Соколов.

«К нам часто обращались люди, которые хотели везти помощь самостоятельно, но не знали, как оформить поездку официально. Однако поездки не срывались, всегда находили возможность передать груз тем, кто может довезти его попутно. Либо мы подсказывали, как оформить проезд, чтобы люди сами могли везти помощь. Но всё равно услуга, безусловно, очень и очень востребованная», – сказал Соколов.

«За 2025 год мы отправили помощь ребятам на передовой по более чем 300 заявкам. Таким образом, мы стараемся выполнять хотя бы одну заявку едва ли не каждый день», – подчеркнул собеседник «Радио 1».

«К нам очень часто приходят простые люди и говорят, что готовы помочь отвезти грузы. Мы записываем контакт человека, и, если вдруг у кого-то нет возможности доставить груз, мы стыкуем его с теми, у кого она есть. Далее они уже сами договариваются, куда и когда везти», – пояснил руководитель.