19 декабря 2025, 16:30

Владимир Путин (фото: РИА Новости/Сергей Бобылев)

Президент России Владимир Путин 19 декабря провёл уже ставшую традиционной программу «Итоги года», которая в этом году была совмещена с Прямой линией. Как глава государства оценил ситуацию в зоне проведения специальной военной операции, каково нынешнее состояние российской экономики и каковы её прогнозы – в материале «Радио 1».





Содержание Ситуация в зоне СВО: наступление ВС РФ, освобождение населённых пунктов и фейки от Зеленского Путин об экономике: рынок труда, доходы граждан, ВВП и финансовый суверенитет Борьба с мошенничеством

Ситуация в зоне СВО: наступление ВС РФ, освобождение населённых пунктов и фейки от Зеленского

Стратегическая инициатива за ВС РФ

Тут подпись документа

Купянское направление: окружение крупной группировки ВСУ

Фейковое фото Зеленского





«Что стоять на пороге, заходи в дом».

Константиновка и Красный Лиман: перспективы освобождения

«Думаю, что Красный Лиман будет взят в самое ближайшее время», — подчеркнул глава государства.

Возможные сигналы к переговорам

«Все-таки мы видим, чувствуем и знаем об определённых сигналах, в том числе и со стороны киевского режима, о том, что они готовы вести какой-то диалог», — сказал Путин.

Фото: iStock/Aleksandr Golubev

Социальный блок: будущее участников СВО

Путин об экономике: рынок труда, доходы граждан, ВВП и финансовый суверенитет

Рынок труда: рекордно низкая безработица и кадровый потенциал СВО

Доходы населения: рост реальных зарплат

«Реальная заработная плата — то есть за вычетом инфляции — её рост составит 4,5%», — подчеркнул Путин.

Экономическая динамика: ВВП и инфляция

Государственный долг: жёсткие ориентиры

Повышение НДС и увеличение налоговой нагрузки

«И правительство исходит из того, что будет вести дело именно к этому. Я на это тоже рассчитываю», — отметил Путин.

Российские активы и позиция по действиям ЕС

Борьба с мошенничеством