Фейки и отступление ВСУ, рост зарплат, снижение налогов, мода на детей: Итоги года с Владимиром Путиным. Главные заявления
Президент России Владимир Путин 19 декабря провёл уже ставшую традиционной программу «Итоги года», которая в этом году была совмещена с Прямой линией. Как глава государства оценил ситуацию в зоне проведения специальной военной операции, каково нынешнее состояние российской экономики и каковы её прогнозы – в материале «Радио 1».
Ситуация в зоне СВО: наступление ВС РФ, освобождение населённых пунктов и фейки от Зеленского
Владимир Путин дал развёрнутую оценку ситуации в зоне специальной военной операции, прокомментировал положение на отдельных участках фронта, заявления Киева, а также затронул социальные и кадровые вопросы, связанные с участниками СВО.
Стратегическая инициатива за ВС РФ
Глава государства сообщил, что после доклада начальника Генерального штаба стало ясно: стратегическая инициатива на линии боевого соприкосновения полностью перешла в руки российских вооружённых сил. По словам президента, подразделения ВС РФ ведут наступательные действия по всем направлениям, а противник вынужден отступать.
Путин подчеркнул, что российские военные выбили украинские формирования с курской земли, что стало важным тактическим и моральным успехом. Наступление продолжается по всей линии фронта.
Купянское направление: окружение крупной группировки ВСУ
Отдельно президент остановился на обстановке в районе Купянска. По его словам, под Купянском-Узловым в плотном окружении оказалась крупная группировка украинских войск численностью около 3,5 тысячи человек. В районе находятся порядка 15 батальонов ВСУ, которые до настоящего времени не получили приказа на сложение оружия.
Российские силы блокировали противника сразу с нескольких направлений, создав ситуацию, при которой выход из окружения практически невозможен.
Фейковое фото Зеленского
«Что стоять на пороге, заходи в дом».
Константиновка и Красный Лиман: перспективы освобождения
Президент заявил, что российские военные освободят город Константиновка. По его словам, боевые действия уже ведутся непосредственно в городской черте, при этом более 50 процентов территории населённого пункта находится под контролем российских сил.
Кроме того, Путин сообщил, что Красный Лиман будет освобождён в самое ближайшее время. Он отметил, что наступление Армии России идёт по всей линии боевого соприкосновения, а стратегическая инициатива уверенно удерживается ВС РФ.
«Думаю, что Красный Лиман будет взят в самое ближайшее время», — подчеркнул глава государства.
Возможные сигналы к переговорам
Говоря о политической составляющей конфликта, президент заявил, что Москва фиксирует определённые сигналы со стороны Киева о готовности к диалогу по мирному урегулированию.
«Все-таки мы видим, чувствуем и знаем об определённых сигналах, в том числе и со стороны киевского режима, о том, что они готовы вести какой-то диалог», — сказал Путин.
Он подтвердил, что Россия со своей стороны остаётся открытой к переговорам, при этом их основой должны стать положения, ранее сформулированные Министерством иностранных дел в 2024 году.
Социальный блок: будущее участников СВО
Отдельное внимание в ходе программы было уделено вопросам адаптации участников специальной военной операции к мирной жизни. Президент отметил, что у героев СВО есть значительный потенциал для трудоустройства и самореализации в гражданском секторе.
Он напомнил, что цели специальной военной операции, объявленной 24 февраля 2022 года, остаются неизменными: демилитаризация и денацификация Украины, а также защита мирного населения, подвергавшегося притеснениям со стороны киевского режима.
В регионах страны продолжается реализация программ поддержки участников СВО. В частности, в Московской области действует проект «Герои Подмосковья», который является продолжением федеральной инициативы «Время героев».
Путин об экономике: рынок труда, доходы граждан, ВВП и финансовый суверенитет
В ходе программы «Итоги года», совмещённой с прямой линией, президент России Владимир Путин подробно остановился на ключевых экономических показателях страны. В центре внимания оказались рынок труда, уровень доходов населения, динамика ВВП, государственный долг, а также вопросы финансового суверенитета России на фоне действий Евросоюза.
Рынок труда: рекордно низкая безработица и кадровый потенциал СВО
Президент сообщил, что уровень безработицы в России достиг исторического минимума — 2,2%. По его словам, страна и ранее демонстрировала рекордные показатели в этой сфере, однако снижение безработицы продолжается и сейчас.
Доходы населения: рост реальных зарплат
Глава государства сообщил, что по итогам 2025 года рост реальных заработных плат в России составит 4,5%. Речь идёт о доходах граждан с учётом инфляции.
«Реальная заработная плата — то есть за вычетом инфляции — её рост составит 4,5%», — подчеркнул Путин.
По его словам, рост доходов населения является важным индикатором устойчивости экономики и эффективности социальной политики государства.
Экономическая динамика: ВВП и инфляция
Президент заявил, что текущий рост валового внутреннего продукта составляет около 1%. При этом он обратил внимание на более широкий временной срез: за последние три года совокупный прирост ВВП России достиг 9,7%.
Для сравнения Путин привёл показатели еврозоны, где рост за тот же период составил лишь 3,1%. По его оценке, инфляция по итогам года ожидается на уровне 5,7–5,8%.
Государственный долг: жёсткие ориентиры
В ходе прямой линии президент обозначил чёткие параметры бюджетной политики. По его словам, в течение ближайших трёх лет государственный долг России не должен превышать 20% от ВВП.
Такой уровень, по оценке главы государства, позволяет сохранять макроэкономическую устойчивость и независимость финансовой системы, не создавая избыточной нагрузки на бюджет.
Повышение НДС и увеличение налоговой нагрузки
Путин отметил, что главная цель повышения НДС – обеспечить сбалансированность бюджета. При этом президент подчеркнул, что увеличение налоговой нагрузки носит временный характер, а в будущем планируется снижение налогов.
«И правительство исходит из того, что будет вести дело именно к этому. Я на это тоже рассчитываю», — отметил Путин.
Российские активы и позиция по действиям ЕС
Комментируя намерения Евросоюза использовать замороженные российские активы, Владимир Путин дал жёсткую оценку подобным инициативам, назвав их «грабежом».
Президент подчеркнул, что в данном случае речь идёт не о тайном похищении, а об открытой попытке отобрать чужую собственность. По его словам, реализация подобных решений будет иметь серьёзные последствия для Европы.
Кроме того, Путин отметил, что возможное предоставление Украине так называемого репарационного кредита за счёт российских активов приведёт к дополнительной нагрузке на бюджеты стран Евросоюза.
Борьба с мошенничеством
Владимир Путин уделил внимание проблеме телефонного мошенничества и мерам защиты граждан. Он подчеркнул, что мошенничество никуда не делось и остаётся серьёзной угрозой, особенно с учётом роста технических возможностей аферистов. По его словам, несмотря на то что количество преступлений, совершаемых телефонными мошенниками, сократилось на 7%, а нанесённый ими ущерб – на 33%, полностью проблему это не решает.
Президент рекомендовал россиянам ни с кем и никогда не обсуждать вопросы денег и имущества по телефону, а при малейшем подозрении прекращать разговор. По его мнению, меры по борьбе с мошенниками сработали, однако ещё многое предстоит сделать, чтобы обезопасить граждан и снизить риски финансовых преступлений.
Программа «Итоги года с Владимиром Путиным» стартовала 19 декабря в 12:00 по московскому времени. Приём вопросов от граждан начался 4 декабря и продолжался до завершения эфира. В этом году к расшифровке обращений, как и ранее, была привлечена нейросеть GigaChat. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, от россиян поступило около трёх миллионов вопросов.