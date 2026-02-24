Изнасилование молодой матери в Марий Эл: почему жена осужденного верит в его невиновность и как эта история довела Барановскую до слез
Альфира Юсупова из Марий Эл утверждает, что ее мужа Ильшата незаконно осудили за изнасилование 23-летней Екатерины Сафиной. Сама девушка настаивает: женщина пытается ее очернить, чтобы спасти супруга от колонии. Кто главная жертва в этой истории, разберется «Радио 1».
Зависть, месть и плата за «молчание»: позиция Альфиры ЮсуповойАльфира уверена, что ее муж — порядочный человек и семьянин, неспособный на подобное преступление. Экспертиза, по ее словам, полностью исключила факт полового акта. Женщина считает, что Екатерина оклеветала Ильшата из зависти, мести и желания заработать — якобы сразу после возбуждения дела молодая мать потребовала у семьи два миллиона рублей за «молчание».
Жители поселка Параньга, где живет Екатерина, о ее поведении говорят разное. Соседи жалуются, что девушка ведет аморальный образ жизни: занимается проституцией, злоупотребляет алкоголем, а четверых детей, рожденных от разных отцов, оставляет на бабушку-уголовницу, ранее судимую за соучастие в убийстве. В день инцидента, утверждают очевидцы, Сафина сама «вешалась» на Юсупова.
В доме, где живет семья, постоянно происходят скандалы, конфликты и драки. Сама Екатерина также имеет уголовное прошлое — ранее ее судили за обналичивание маткапитала. Местные считают, что такая мать не имеет права воспитывать детей, и требуют вмешательства органов опеки. Альфира также намерена добиваться лишения девушки родительских прав.
Женщина признается, что «не умеет» жить без мужа. Когда Ильшат оказался в колонии, все хозяйство легло на плечи их 14-летнего сына. Мальчик рассказал, что раньше они с отцом вместе ухаживали за скотом, а теперь ему приходится справляться со всем в одиночку.
Бил, насиловал и угрожал убить детей: что говорит Екатерина СафинаСама Екатерина настаивает на обратном. По ее словам, именно Альфира просила ее забрать заявление и предлагала деньги в обмен на «замятие» дела. Девушка утверждает, что стала жертвой изнасилования после сельского Сабантуя — древнего татарского национального праздника, посвященного окончанию весенних полевых работ.
В тот день она возвращалась домой на машине вместе с Юсуповым. По словам Сафиной, в дороге мужчина перебрался с переднего сидения на заднее, начал избивать ее и раздевать, а после содеянного пригрозил расправой над ее детьми. Екатерина обратилась в полицию и сняла побои — на лице остались синяки, а на шее — шишки.
Теперь девушка опасается мести со стороны Юсуповых и того, что у нее заберут малышей. Однако другие свидетели утверждают, что семья Сафиной живет скромно, детям есть где спать и что есть, а дома всегда чисто. По их наблюдениям, Екатерина старается держаться, несмотря на всестороннее давление.
Кроме того, в ответ на обвинения Альфиры девушка объяснила, что отец двоих ее детей покончил с собой, а третий ребенок родился в браке с мужчиной, с которым их пути разошлись. Младшую дочь Альбину девушка воспитывает одна. Вся семья, включая бабушку, ютится в однокомнатной квартире.
Екатерина также призналась, что состоит на учете. В 2024 году домой к девушке заявилась пьяная тетя ее старших детей и спровоцировала конфликт. Женщина пыталась силой забрать племянников, но Сафина ей этого не позволила.
Позже в студии появился Ильдан — один из сыновей Юсуповых, который близко общался с покойным мужем Сафиной. Он заявил, что именно она довела его друга до самоубийства. По словам мужчины, Екатерина часто «гуляла» и выпивала. Более того, она угрожала супругу заявлением об изнасиловании, из-за чего тот впал в депрессию.
«Изнасилование — страшнейшее преступление»: мнение ведущих и экспертовВыслушав обе стороны, ведущие и эксперты попытались разобраться в многочисленных противоречиях. Проверка на полиграфе подтвердила — женщины искренне верят во все, о чем говорят. Екатерина убеждена, что в отношении нее применялась сила, а Альфира, хоть и думает, что ее муж невиновен, допускает мысль о супружеской неверности. Однако большинство присутствующих в студии приняли сторону молодой матери.
В конце программы ее ведущая Юлия Барановская не смогла сдержать слез. Она подчеркнула, что изнасилование — одно из самых страшных преступлений, и дети никогда не должны расти в ненависти. В завершение эфира Барановская призвала женщин перестать бороться за мужчин и начать строить собственную жизнь.